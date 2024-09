Anker Innovations presenta sus novedades de carga rápida y sonido en IFA 2024

Durante la feria IFA 2024, celebrada en Berlín, Anker Innovations ha presentado una serie de dispositivos interesantes y que hacen gala de características innovadoras en las categorías de carga rápida y sonido. Reconocida por su propuesta de vanguardia en tecnología de carga para móviles y dispositivos electrónicos, la compañía sigue apostando por la innovación con su nueva gama de productos.

Carga rápida con Anker MagGo

Entre las novedades más destacadas, además de la propuesta presentada en agosto de Anker Prime, se encuentra la línea Anker MagGo, que lleva la carga inalámbrica a un nuevo nivel de comodidad y velocidad. Compatibles con MagSafe, estos dispositivos están diseñados para proporcionar una carga rápida de hasta 15 vatios, utilizando la tecnología Qi2 y el perfil de potencia magnética (MPP). Esta combinación permite una carga estable y eficiente en dispositivos iPhone (modelos 12/13/14/15 con iOS 17.4 y superior), ya sea en orientación horizontal o vertical.

La serie incluye varios dispositivos, como la estación de carga inalámbrica 3 en 1, que permite cargar simultáneamente un iPhone, un Apple Watch y unos auriculares inalámbricos. Su diseño plegable y compacto lo convierte en un accesorio ideal para viajar. También destaca el cargador inalámbrico con soporte, que ofrece una rotación de 360 grados para facilitar la visualización en cualquier ángulo. Su precio en Amazon es de 79,99 euros.

El MagGo Power Bank, un banco de energía ultrafino de 10 vatios que proporciona una carga rápida y eficiente, ideal para quienes buscan comodidad y rendimiento en sus gadgets. Su precio en Amazon es de 69,99 euros. La funda magnética con soporte anular giratorio para iPhone cuenta con compatibilidad MagSafe y da una protección deguira. Su precio es de 29,99 euros.

Sonido de alta gama con Soundcore Space One Pro

Anker no solo se ha centrado en la carga rápida, sino que también ha lanzado una nueva serie de dispositivos de sonido bajo su marca Soundcore, de los cuales he dado cuenta en anteriores propuestas. Entre ellos, destacan los auriculares Soundcore Space One Pro, los más avanzados hasta la fecha en términos de cancelación de ruido. Estos auriculares cuentan con un sistema de cancelación de ruido de cuatro etapas, apoyado por la estructura FlexiCurve, que permite doblarlos para ahorrar espacio. Equipados con seis micrófonos, un algoritmo Adaptive ANC 3.0 y transductores de alta sensibilidad, ofrecen un sonido rico y sin distorsiones.

Además, estos auriculares se acompañan de una funda de viaje especialmente diseñada para protegerlos de rozaduras y arañazos. La funda está fabricada con cuero PU rígido de alta calidad y cuenta con un diseño que facilita su apertura con un solo toque. Estarán disponibles a partir del 19 de septiembre a un precio de 199,99 euros.

Auriculares deportivos Soundcore AeroFit 2 y altavoces

Otra de las novedades presentadas por Anker en IFA 2024 son los auriculares Soundcore AeroFit 2, pensados para los aficionados al deporte al aire libre. Con un diseño de oreja abierta y ganchos giratorios de cuatro niveles, estos auriculares ofrecen una experiencia sonora transpirable y una acústica mejorada. Además, su carga rápida permite disfrutar de hasta diez horas de música con solo unos minutos de carga.

En cuanto a los altavoces, el Soundcore Rave 3 destaca como el dispositivo ideal para fiestas y karaoke. Con una potencia de salida de 160 W y tecnología BassUp™, este altavoz ofrece un sonido envolvente y potentes graves. También incluye características como la eliminación y mejora de voces mediante IA, y efectos de reverberación, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para aficionados como para profesionales. Estarán disponibles durante el mes de septiembre en Amazon

Iluminación inteligente con Eufy

Por último, Anker ha ampliado su gama de productos de iluminación inteligente bajo la marca Eufy. Los nuevos dispositivos de iluminación no solo ofrecen una amplia variedad de opciones para iluminar el hogar, sino que también se integran con el sistema de seguridad de Eufy, permitiendo la activación de luces y cambios de color mediante la detección de movimiento a través de las cámaras de seguridad.

Esta gama incluye desde luces exteriores con 16 millones de colores hasta lámparas de pie con transiciones de color suaves y compatibilidad con asistentes de voz como Google Assistant y Amazon Alexa.

Con estas novedades presentadas en IFA 2024, la compañía demuestra su compromiso con la mejora continua de la experiencia del usuario, tanto en el ámbito de la carga rápida como en el del sonido y la iluminación inteligente.