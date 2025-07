Logitech Flip Folio, la funda que convierte tu iPad en una oficina portátil

La Logitech Flip Folio para iPad no es una funda más. Llevo varios días usándola con mi iPad Air de 13 pulgadas y, a decir verdad, ha cambiado por completo la forma en la que afronto el trabajo cuando he de salir de viaje. Sobre todo ahora que estoy probando la beta de iPadOS 26, que por fin permite exprimir aún más las funciones multitarea, la combinación con este accesorio es lo más parecido a llevar un portátil ultraligero. Resistente, versátil y pensada para los que nos pasamos muchas horas de aeropuerto en aeropuerto o trabajando desde cafeterías con WiFi, esta Flip Folio es un paso adelante.

Así es la Logitech Flip Folio

Característica Detalle Compatibilidad iPad Pro de 13″ y 11″ (2024) Conectividad Bluetooth para uso inalámbrico con varios dispositivos Teclado Desmontable, silencioso, sin retroiluminación Autonomía Hasta 2 años de batería con uso normal Materiales Textura premium, agradable al tacto, interior suave Función soporte Sí, multiposición para orientación horizontal y vertical Peso Aproximadamente 1 kg (teclado incluido) Colores disponibles Gris grafito (Graphite) Garantía 2 años del fabricante

Más que una funda, un sistema modular

Lo primero que notas es la calidad de construcción. Todo encaja a la perfección, el iPad se sujeta con un sistema magnético tan firme que da seguridad al moverlo o usarlo en el regazo. Pero no es solo una funda que se ve bien, la clave está en su teclado extraíble:,puedes usarlo conectado al iPad o con cualquier otro dispositivo gracias al emparejamiento múltiple por Bluetooth. Así, si estás con el portátil del trabajo o incluso el móvil, puedes escribir cómodamente sin necesidad de cargar con varios teclados.

Transforma el iPad en un portátil real

A medida que iPadOS 26 va liberando nuevas funciones para pantallas externas, mejoras en el control de ventanas o el avance en la Vista Previa, usar esta funda es como desbloquear el verdadero potencial del iPad. Yo suelo editar y escribir textos, responder correos largos, gestionar tareas o preparar contenidos desde cualquier lugar, y la Flip Folio hace que todo sea más ágil. El teclado no tiene retroiluminación, cierto, pero el recorrido y la respuesta de las teclas es muy buena. Además, al poder desacoplarlo, se gana en flexibilidad, lo de escribir con el iPad separado y solo usar la funda como soporte es un plus cuando estás en una mesa pequeña, en un tren o avión.

Pensada para la movilidad y bien diseñada

Para alguien que viaja con frecuencia, como es mi caso, el equilibrio entre protección y portabilidad es clave. Y aquí Logitech ha acertado de pleno. La Flip Folio protege el iPad por ambos lados con materiales que no solo son agradables al tacto, sino que aguantan el trote diario sin que se note. He metido el iPad en mochilas con cables, bolígrafos y botellas, y no ha sufrido ningún rasguño. La funda se mantiene cerrada por el propio sistema magnético, así que nada de sobresaltos cuando va dentro de una bolsa.

Versatilidad total para el día a día

Una de las funciones más prácticas es la posibilidad de ajustar el ángulo del soporte. Puedes colocarlo casi vertical para hacer una videollamada o más inclinado para escribir o dibujar. Incluso permite rotar el iPad para usarlo en vertical, algo que muchos fundas ni siquiera contemplan. Y eso, si trabajas con apps como Notability, Zoom o Google Docs, marca la diferencia.

No solo para el iPad: un teclado todo en uno

Aunque el principal uso es con el iPad, me ha sorprendido gratamente lo sencillo que es conectar el teclado a otros dispositivos. En un par de segundos lo emparejé con mi Mac Mini. Si eres de los que trabajan con varios dispositivos y te gusta escribir con un teclado físico, aquí tienes una solución elegante y práctica. Y lo mejor es que cuenta con autonomía de hasta dos años.

Diseño sobrio, práctico y resistente

El color grafito, el acabado textil y los bordes redondeados consiguen un diseño que no desentona ni en reuniones ni en entornos informales. No es aparatosa ni tampoco ultradelgada, pero logra ese equilibrio que te hace sentir que llevas algo premium. Nada de plásticos brillantes ni cierres torpes, aquí todo está pensado para integrarse de forma natural en el ecosistema Apple, tanto por estética como por funcionalidad.

Una inversión que marca la diferencia

Puede que el precio no sea bajo comparado con fundas más básicas, pero aquí no estamos hablando solo de protección. Estamos ante un accesorio que realmente convierte tu iPad en una estación de trabajo ligera, práctica y resistente. Si trabajas en movilidad, si estudias, si usas el iPad como tu principal dispositivo para escribir, editar o comunicarte, la Logitech Flip Folio tiene sentido, y mucho.

Con iPadOS 26 en el horizonte de este otoño y más funciones pensadas para trabajar en serio desde una tablet, este tipo de fundas van a pasar de ser un complemento a convertirse en parte imprescindible del equipo. Para mí, ya lo es.

La Logitech Flip Folio está disponible por 189 euros en su versión compatible con el iPad de 11 pulgadas, mientras que el modelo diseñado para el iPad de 13 pulgadas asciende a 215 euros. Un precio elevado, sí, pero acorde con la calidad de materiales, la versatilidad del teclado extraíble y la protección premium que ofrece al dispositivo.