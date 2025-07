El Acer ES Serie 5 AES025 tiene carácter urbano, aunque con matices

Es cierto que cuando supe que Acer se había lanzado a fabricar patinetes eléctricos, confieso que mi primera reacción fue de escepticismo. Acer la asociamos más a ordenadores y monitores que a movilidad. Pero tras unos días usando el Acer ES Serie 5 AES025, reconozco que han sabido traducir su experiencia en tecnología a un producto muy cómodo, conectado y pensado para la ciudad. Sin duda, un patinete con alma de gadget.

Así es el Acer ES Serie 5 AES025

Características Detalles Motor Potencia nominal de 350 W (pico de 700 W) Velocidad máxima 25 km/h Autonomía Hasta 60 km Ruedas 10 pulgadas con neumáticos antipinchazos Frenos Tambor delantero + electrónico trasero Chasis Aleación de magnesio Conectividad App Acer eScooter con Bluetooth Peso 18,5 kg Carga máxima 120 kg Certificación IPX5 (resistencia al agua)

Una estética bien cuidada y detalles bien pensados

Lo primero que notas cuando tienes el Acer ES Serie 5 entre manos es que no parece un patinete de entrada. El chasis en magnesio no solo le da un aspecto más sólido y “premium”, sino que consigue rebajar el peso respecto a otros modelos urbanos. Los acabados están bien resueltos, con una línea elegante en negro mate que se nota pensada más para adultos que para adolescentes.

Me ha gustado el sistema de plegado, rápido, firme y sin ruidos extraños. Lo puedes subir al tren o a un ascensor pequeño sin hacer equilibrios, algo que agradeces. Y aunque no es especialmente ligero, se siente bien distribuido cuando lo llevas en mano, no cabecea al llevarlo.

Una conducción muy urbana y disfrutona

La sensación de conducción del Acer ES Serie 5 AES025 es, en una palabra, amable. No es un modelo deportivo ni agresivo, y eso juega a su favor para quienes buscan simplemente desplazarse cómodamente. Tiene tres modos de conducción y el arranque es progresivo. No hay tirones ni aceleraciones bruscas, te permite moverte por ciudad con total control. Dicho de otra manera, este Acer se conduce muy cómodo y es un buen modelo de entrada para quienes quieren dejar atrás el coche en su día a día.

La velocidad punta está limitada a 25 km/h, como dicta la normativa, pero incluso con algo de viento en contra se mantiene estable. Las ruedas de 10 pulgadas y el buen trabajo de amortiguación hacen que pasar por juntas de dilatación o baldosas mal niveladas no sea un problema.

La autonomía, en condiciones normales, ronda los 45 km reales. No he llegado a exprimir los 60 km prometidos en el modo eco, pero sí me ha dado para varios días sin necesidad de recargar. Además, el cargador es bastante compacto y fácil de utilizar.

La app de Acer, otro punto diferencial

Un elemento que no esperaba encontrar en un patinete de este precio es una app tan bien diseñada como la de Acer. Desde ella puedes ver en tiempo real la velocidad, la batería, cambiar modos de conducción o incluso bloquear el patinete para que no arranque. Funciona por Bluetooth y se sincroniza al instante.

También puedes activar un modo de luces o programar el encendido y apagado automático. Si estás acostumbrado a usar el móvil para controlar otros dispositivos del hogar o el coche, esta app te parecerá una extensión natural.

A mejorar: potencia en pendientes y frenada

No todo es perfecto en este patinete, y hay un par de aspectos donde creo que Acer puede mejorar. El primero es la potencia en subidas. En pendientes suaves se defiende bien, pero si vives en una ciudad con cuestas pronunciadas como en la que vivo notarás que le falta aliento. Cierto es que no soy una persona de peso ligero precisamente, pero un hálito mayor de watios sería de agradecer.

Y el otro punto es el sistema de frenado. Aquí tengo sensaciones encontradas. La combinación de freno de tambor delantero y freno eléctrico trasero funciona, pero la sensación al accionar la maneta no me termina de convencer. Es un patinete con el que tienes que «aprender a frenar», y me explico. Cuando activas el freno, la frenada no se produce de manera inmediata, sino con un ligero retardo. Por eso, hay que saber anticipar muy bien lo que hacer si no quieres tener un susto en un despiste. ¿Es algo peligroso? Bajo ningún concepto, pero la frenada requiere una ligera curva de aprendizaje.

¿Para quién es el Acer ES Serie 5 AES025?

Es un patinete perfecto para usuarios que se mueven a diario por ciudad, valoran el diseño, quieren algo fiable y no están buscando ni acrobacias ni velocidades extremas. Si lo tuyo es ir a trabajar, hacer recados o moverte por tu ciudad, el Acer ES Serie 5 te da una experiencia completa y muy agradable. Lo recomendaría especialmente para quienes busquen un patinete que se pliegue bien. También lo veo ideal como primer patinete para alguien que quiera moverse sin complicarse, es decir, arrancar y salir.

Un buen paso para Acer en la movilidad eléctrica

Después de probar el Acer ES Serie 5 AES025 me queda claro que la marca no ha llegado a este sector de forma improvisada. Este patinete tiene un diseño atractivo, funciones inteligentes y una conducción cómoda que se adapta a lo que mucha gente busca hoy en día en un entorno urbano.

¿Le falta algo de fuerza en cuestas? Sí. ¿Y una frenada más precisa o contundente? También. Pero como conjunto, me ha convencido. Y lo cierto es que si este es el primer modelo serio de Acer en movilidad eléctrica, tengo bastante curiosidad por ver lo que harán después. Porque han empezado con buen pie. Puedes conocer más detalles de este patinete en la web del fabricante.