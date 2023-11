iPad Air de 5ª generación: razones de sobra para brillar

Desde su lanzamiento en 2010, el iPad ha sido sinónimo de innovación y evolución en el mundo de las tablets. Con cada nueva versión, Apple ha ofrecido mejoras significativas que han elevado el estándar de lo que se espera de una tablet. Con el iPad Air de 5ª generación no ha sido la excepción. Tengo mucha razones para recomendar este dispositivo, desde que he comenzado a utilizarlo.

iPad Air 5ª generación

Pantalla

El iPad Air de 5ª generación presenta un diseño refinado y que sigue la estética de la generación anterior. Con bordes más delgados y acabado premium, su estética es atractivas La pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas con tecnología True Tone y amplia gama de colores asegura una experiencia visual impresionante, ofreciendo colores vivos y precisos. Da igual que lo utilices para trabajar o para ver una serie, Apple siempre ofrece unas pantallas capaces de enamorar a primera vista.

Rendimiento y procesador

Donde realmente brilla el iPad Air es en su rendimiento. Equipado con el chip A15 Bionic, se ha mejorado notablemente la velocidad y eficiencia del dispositivo, permitiendo a los usuarios realizar tareas más complejas sin preocuparse por problemas de rendimiento. Desde edición de video en 4K hasta diseño gráfico, el iPad Air está listo para enfrentarse a cualquier cosa. Si bien mis necesidades no son demasiado elevadas, no utilizo la tablet para ediciones complejas, en todo momento se presenta como una máquina lo suficientemente potente para tener abiertas varias aplicaciones a la vez sin que el rendimiento decaiga.

Conectividad, qué acierto

El iPad Air de 5ª generación cuenta con un puerto USB-C, lo que facilita la conectividad con otros dispositivos y accesorios. Esta elección representa un paso más hacia la unificación de puertos en los dispositivos de Apple. Es algo que hemos podido ver con la salida del iPhone 15, que incorpora este tipo de conexión.

Además, este iPad es compatible con el Apple Pencil de 2ª generación, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para estudiantes y diseñadores. Estamos esperando a tener en nuestras manos el nuevo Apple Pencil que la marca ha presentado este mes de octubre. Por otro lado, el teclado Magic Keyboard también es compatible con él, dando una experiencia de escritura fluida y cómoda.

Cámara y audio

Personalmente, la calidad de la cámara del iPad es algo a lo que no presto demasiado detalle. Cuando necesito hacer una buena fotografía utilizo mi iPhone. Sin embargo, el iPad Air cuenta con una cámara trasera de 12 Mpx y una cámara frontal de 7 Mpx que son más que suficientes para videollamadas de alta calidad y fotografías nítidas. Evidentemente, el cometido de la cámara es proporcionar un buen servicio, no que realices una fotografía de calidad máxima. Teniendo claro este asunto, las cámaras brillan a buen nivel. A nadie se le ocurre utilizar su iPad para hacer fotografías de una ciudad durante una visita turística.

En cuanto a la calidad del audio, es sencillamente excelente. Esos momentos en los que estás solo en casa disfrutando de una serie o de una película en tu iPad, proporciona un sonido muy nítido y con un efecto estéreo fantástico, aunque lo habitual es que utilice esta tablet con los auriculares.

Duración de la batería

La duración de la batería siempre ha sido un punto fuerte de los iPads, y el iPad Air de 5ª generación no es la excepción. Con una duración estimada de hasta 10 horas de navegación web en WiFi, algo menos en celular, es probable que no necesites cargar el dispositivo hasta el final del día, incluso con un uso intensivo. Para viajes de trabajo de ida y vuelta en el mismo día, no me llevo ni cable ni cargador si el iPad va con energía suficiente para pasar la jornada.

Un sistema operativo versátil

El sistema operativo iPadOS tiene ahora entidad propia desde que se separó de iOS. Es una gozada contar con toda las herramientas que tienes a tu disposición, independientemente de cual sea tu cometido. Si hay algo que me gusta de este sistema operativo es que pasas del ámbito de trabajo al de ocio, prácticamente sin darte cuenta. Con él puedes hacer tantas cosas que es donde se demuestra que iPadOS ofrece más de lo que puedas esperar.

Hay un veredicto

El iPad Air de 5ª generación es la muestra del compromiso de Apple con la innovación y la calidad. Sus características y rendimiento están a la altura del iPad Pro. Aunque pueda aparecer algo muy simple, pienso que el iPad Air de quinta generación es como un iPad Pro de tamaño más pequeño. Da respuesta tanto a estudiantes como a profesionales. El iPad Air es una excelente inversión. Da igual que lo uses para trabajar, aprender o simplemente entretenerte, este iPad no decepciona. Gracias a su combinación de hardware potente, un diseño acertadísimo y la robustez de iPadOS, el iPad Air de 5ª generación se posiciona como uno de los mejores dispositivos en el mercado de tablets.