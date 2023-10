Prueba este truco si tu ordenador portátil no enciende

Te voy a enseñar un truco no demasiado conocido que puede ser la solución al problema de que tu ordenador portátil no arranque. Pero antes de ponernos a ello, debemos de tener la certeza de varios aspectos. Por ejemplo, que la pantalla no se ha roto y que el dispositivo tiene batería. La desesperación llega muchas veces de la manera más simple, le damos al botón y no enciende, aunque el portátil esté conectado a la corriente. ¿Qué hacer? Toma nota que comenzamos.

Mi portátil no enciende, ¿qué hago?

Es muy sencillo, por lo que antes que tomar decisiones más drásticas puedes hacer lo siguiente. En primer lugar, quita la batería a tu ordenador portátil. Si se trata de un ordenador con la batería integrada, debes obviar este paso lógicamente.

Ahora, conéctalo a la corriente eléctrica con su cargador y pulsa el botón de encendido de 3 a 4 veces y después, déjalo apretado durante unos 30 segundos. Una vez hecho, si pulsas una vez más, el portátil debe arrancar sin problemas. Si no puedes, vuelve a repetir la operación, y si ya no enciende, quizás sea interesante pensar en que hay algún problema adicional, como que se a agotado la pila interna, la pantalla se ha averiado o que tiene tanta suciedad en su interior que habrá que llevarlo a limpiar.

Este truco de conectar el portátil a la corriente sin batería, hacer algunas pulsaciones y luego una larga de medio minuto tiene un objetivo claro, eliminar la electricidad estática que se acumula en el portátil por todos los procesos a los que se somete. La estática termina provocando que el equipo no arranque, pero como puedes apreciar, es algo que tiene una solución simple.

Por tanto, no te alarmes que es algo que ocurre con mucha frecuencia independientemente del equipo y que no podemos evitar del todo. Pero la solución es económica y bastante efectiva. Ahora que ya sabes cómo solucionar el problema de encendido de tu portátil, quizás sea el momento de aplicarlo en la siguiente vez que te ocurra. Lamentablemente, si el equipo no enciende de ninguna manera y lo tienes conectado a la corriente, es que hay un problema de mayor envergadura que requerirá de la ayuda de un técnico. Muchas veces, nuestros equipos necesitan unos cuidados más frecuentes y una vigilancia especial. Pero invertir en ellos siempre suele ser garantía de buen funcionamiento y algo que merece la pena. No lo dudes, tu port´til merece siempre lo mejor.