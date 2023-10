Consejos que debes tener en cuenta antes de comprar un móvil de segunda mano

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Son nuestras cámaras, relojes, libretas y GPS. Sin embargo, la tecnología avanza a un ritmo rápido, y muchas personas optan por comprar móviles de segunda mano para conseguir dispositivos de alta calidad a precios más asequibles. Antes de buscar en el mercado de los móviles de segunda mano, es bueno tomar precauciones para asegurarse de que estás haciendo una inversión inteligente. Aquí tienes algunos consejos clave que debes tener en cuenta antes de comprar un móvil de segunda mano.

Busca vendedores fiables

Hay muchas apps y sitios en los que particulares ofrecen sus productos. Busca siempre vendedores con altas valoraciones y un buen historial de ventas. Mucho ojo, que en su perfil haya vendido productos de precio elevado es un buen indicador.

Investiga y compara

No te quedes con lo primero que encuentras. hay una tendencia muy habitual a inflar los precios, incluso personas que venden más caro que en tienda. Esa tarea de investigación puede llevarte tiempo, pero merece la pena.

Verifica que es ese teléfono

La autenticidad del teléfono es esencial. Asegúrate de que el vendedor pueda proporcionar pruebas de que el dispositivo no es una copia falsificada. Verifica el número de serie y el IMEI del teléfono para asegurarte de que coincide con la descripción proporcionada. Hay webs con las que puedes hacerlo gratis y así salir de dudas.

Fíjate bien en cómo está

Al comprar un móvil de segunda mano debes prestar especial atención a su estado físico. Examina cuidadosamente la pantalla, la carcasa y los botones en busca de arañazos, golpes u otros signos de desgaste. Enciende el teléfono y verifica que todas las funciones, como la cámara, el altavoz y el micrófono, funcionen correctamente.

Mejor con factura

El vendedor no debe ponerte pegas a la hora de proporcionarte ,a factura original del teléfono. Si se escuda en la protección de datos, debe saber que la factura es válida incluso teniendo sus datos personales tachados. Recuerda, si el producto tiene factura, mejor. Pregunta también si le queda garantía.

¿Se puede negociar el precio?

Si el teléfono tiene algún tipo de defecto que el vendedor no ha especificado en el anuncio, no dudes en sugerir una rebaja. En todo caso, negociar el precio si el teléfono está como se describe y es un precio justo es incluso una falta de respeto. Hay que pensar también en el vendedor y no tratarle como si se estuviese en un zoco. Si el preico no lo ves adecuado, ni lo intentes.

Mejor cerca de ti

Siempre es preferible comprar un móvil de segunda mano en persona, ya que podrás inspeccionarlo por completo y comprobar que funciona tal y como se describe. Además, supone un pequeño gesto de cara a evitar emisiones contaminantes al hacer un envío.

En definitiva, comprar un móvil de segunda mano puede ser una excelente manera de obtener un dispositivo de calidad a un precio más accesible. Sin embargo, es esencial tomar precauciones para asegurarte de que estás haciendo una inversión inteligente. Sigue estos consejos clave antes de comprar un móvil de segunda mano y estarás en camino de disfrutar de un dispositivo en buenas condiciones sin necesidad de gastar una fortuna.