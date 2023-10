El doble toque ya está disponible en tu nuevo Apple Watch

El Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2, ahora con watchOS 10.1, introducen una innovadora forma de interactuar: el gesto de doble toque. Esta característica permite controlar ambos modelos del reloj fácilmente con un simple movimiento de juntar el pulgar e índice, sin tocar la pantalla. Esta funcionalidad se suma a otros gestos ya existentes, optimizando la interacción y haciendo al dispositivo más intuitivo.

Beneficios del doble toque

El gesto es particularmente útil en momentos en que sólo dispones de una mano, como al cocinar o sostener un café. Con él, puedes realizar las siguientes acciones:

Acceder al Grupo Inteligente y navegar sus widgets.

Gestionar llamadas telefónicas.

Visualizar y responder mensajes con dictado de voz.

Manipular temporizadores y cronómetros.

Posponer alarmas.

Controlar la reproducción de música y otros audios.

Usar la app Brújula y tomar fotos con el mando del iPhone.

Activar o detener alertas de ejercicios.

Manejar notificaciones, incluso de aquellas de apps externas.

Potenciado por el nuevo SiP S9

Esta función, exclusiva del Apple Watch Series 9 y Ultra 2, está impulsada por el chip SiP S9. Este chip mejora la eficiencia energética en un 25% respecto a su antecesor y tiene un Neural Engine de 4 núcleos que duplica la velocidad de procesamiento. Gracias a este, y a un algoritmo especial, se identifica el específico movimiento del doble toque. Lo mejor es que usar esta función no afecta significativamente la autonomía del dispositivo, es decir, la batería no va a verse penalizada. Es una lástima que el Apple Watch Utra del año pasado no sea ya compatible con este gesto, al ser una función exclusiva del chip SiP S9.

Personaliza tu experiencia

Aunque el doble toque prioriza acciones principales en apps y notificaciones, los usuarios pueden personalizar su comportamiento en ciertos escenarios, como al navegar por widgets o al reproducir contenido multimedia. Incluso puede configurarlo para que se active Apple Pay y no hacer doble pulsación en el botón.

Disponibilidad y compatibilidad del doble toque

El watchOS 10.1 es compatible con el Apple Watch Series 4 en adelante y necesita un iPhone XS o modelos superiores con iOS 17. Por defecto, el gesto de doble toque viene activado en los nuevos modelos de reloj con watchOS 10.1 y puede desactivarse desde Ajustes. Es importante mencionar que no funciona con apps como ECG, Frecuencia Cardiaca, Oxígeno en Sangre, entre otras especificadas. Sin lugar a duda, se trata de un gesto que nos va a ayudar en muchas ocasiones en las que no sea sencillo poder usar las manos.