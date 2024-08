Si vas a instalar una mirilla inteligente debes tener esto en cuenta

Las mirillas inteligentes se están convirtiendo en un tipo de dispositivo aliados de nuestra seguridad en el hogar. Ideales para estos periodos de vacaciones, permiten que podamos saber lo que ocurre de puertas para afuera con total discreción. Ahora bien, instalar una mirilla inteligente no es algo que puedas hacer, sin tener en cuenta la circunstancias de tu vivienda y del propio dispositivo, ya que podrías enfrentarte a una sanción económica importante.

¿Qué es una mirilla inteligente?

Aunque puedes ver en este artículo qué es una mirilla inteligente, te lo cuento rápidamente. Es un dispositivo que sustituye a la mirilla habitual y que tiene un aspecto muy similar. Consta de un pequeña cámara que recoge todo lo que pasa por delante de tu puerta, y lo lleva a una pantalla o a un dispositivo como un teléfono móvil o una tablet mediante una aplicación móvil.

Con ello, puedes lo que ocurre de puertas para afuera sin necesidad de poner el ojo en la mirilla. Es decir, si vives en Albacete y te encuentras de vacaciones en Berlín, basta con abrir la aplicación móvil para echar un vistazo. Es más, si alguien llama a la puerta serás notificado por la propia aplicación e incluso, podrás interactuar con esa persona mediante el altavoz. Obviamente, se trata de un dispositivo que solamente tiene ventajas, pero si estás pensando en instalar una mirilla inteligente es necesario que sepas esta información.

¿Son legales?

Sí, una mirilla inteligente es un dispositivo totalmente legal, de no serlo no estaría hablando aquí de él y, por supuesto, no lo recomendaría. Puedes adquirir tu mirilla inteligente en cualquier tienda online y además, cuentan con la ventaja de que la instalación es muy sencilla y puedes hacerla tú mismo. Sin embargo, antes de lanzarte a hacerlo debes tener presente esta cuestión.

Existen dos tipos de mirillas, las que hacen la función propia para la que han sido diseñadas, para ver. Pero hay otras, una gran mayoría, que no solamente te permiten ver, sino que graban vídeo o toman una fotografía cuando alguien pasa delante de la puerta. Ahí es cuando debemos tener algo de cuidado.

Si te decantas por una mirilla del primer tipo, es decir, las que solo sirven para ver, puedes instalarla sin ningún tipo de inconveniente y sin necesidad de pedir permiso o de notificar al resto de tus vecinos que la has instalado.

Ten en cuenta esto

Vamos ahora con las mirillas que toman fotografías o graban. En el caso de que tu vivienda sea aislada y la mirilla no grabe a la calle, no vas a tener ningún problema, ya que se trata de una propiedad exclusiva tuya. Pero si no es tu caso y vives en un bloque con tus vecinos, tu mirilla registra el descansillo o la puerta de los otros vecinos, no puedes instalarla sin tener el permiso a la comunidad. Debes tener los votos de las tres quintas partes de los vecinos para que puedas hacerlo. De hacer caso omiso, te puede solicitar la retirada y en el caso más grave, te puedes encontrar con una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que podrías sancionarte de forma severa.

Así que, instalar una mirilla inteligente es una buena propuesta para la seguridad de tu hogar, pero debes elegir de manera adecuada para no quebrantar la buena convivencia con el resto de tus vecinos, y sobre todo, para evitar una multa importante.