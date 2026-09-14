iOS 27 llega hoy a las 19:00, esto es lo que conviene revisar en el iPhone antes de instalar

Apple activa hoy la descarga de iOS 27 para los iPhone compatibles a partir de las 19:00 horas peninsulares (18:00 en Canarias), cuando la compañía libera la actualización de forma simultánea en todo el mundo. El proceso se completa desde Ajustes > General > Actualización de software, pero hay una serie de pasos previos que conviene no saltarse para que la instalación no se quede a medias ni borre nada por el camino.

El iPhone 11 marca la frontera para instalar iOS 27

iOS 27 llega a los mismos modelos que ya movían iOS 26, desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación en adelante, pasando por toda la familia 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Quien todavía use un iPhone XS, un XR o algo anterior se queda fuera de esta actualización y seguirá recibiendo solo parches de seguridad para su versión de iOS. Las funciones de Apple Intelligence, eso sí, siguen reservadas a los modelos con más potencia, a partir del iPhone 15 Pro, y en la Unión Europea continúan sin llegar de forma completa por las exigencias de la Ley de Mercados Digitales.

Antes de nada, una copia por si algo sale mal

Apple recomienda hacer una copia del iPhone antes de cualquier actualización grande. Basta con entrar en Ajustes, tocar el nombre de usuario, abrir iCloud y activar la copia de seguridad, o conectar el iPhone a un Mac y guardarla, porque con los 5 GB gratuitos de iCloud no habrá suficiente. Conviene esperar a que la copia termine antes de arrancar la instalación, porque interrumpirla a mitad de proceso invalida el respaldo.

El hueco que la memoria necesita para hacer sitio

La actualización se descarga, se descomprime y se instala, y ese proceso necesita margen libre en el almacenamiento del teléfono aunque el archivo final ocupe menos. Desde Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone se puede ver cuánto espacio queda y qué aplicaciones lo están consumiendo. Si el iPhone anda justo de memoria, merece la pena borrar aplicaciones que no se usan, vaciar la carpeta de fotos eliminadas de forma definitiva o mover vídeos pesados a otro sitio antes de lanzar la descarga.

Corriente y wifi, la pareja que evita sustos a medio camino

Apple pide conectar el iPhone a la corriente y a una red wifi antes de empezar, y conviene mantener las dos cosas hasta que termine la instalación. Los datos móviles no bastan para actualizaciones de este tamaño, así que si no hay wifi disponible es mejor esperar. La batería no necesita llegar al 100%, pero sí conviene superar el 50% o, mejor todavía, dejar el terminal enchufado durante todo el proceso, porque una actualización que se corta por falta de batería puede dejar el sistema a medio instalar.

Las aplicaciones también necesitan su puesta a punto

Antes de actualizar el sistema conviene pasar por la App Store y poner al día las aplicaciones que más se usan, sobre todo las de banca, trabajo, salud o domótica, porque los desarrolladores suelen lanzar versiones adaptadas a la nueva versión de iOS los días previos al lanzamiento. Llegar con las apps desactualizadas es la forma más habitual de encontrarse fallos o cierres inesperados nada más terminar la instalación. También ayuda tener a mano la contraseña de la Cuenta de Apple y el código de desbloqueo del iPhone, porque durante el reinicio Face ID no sirve y el sistema pide el código manual.

Lo normal después de instalar

Una vez instalado iOS 27, el iPhone suele calentarse un poco y gastar más batería de lo normal durante las primeras horas, mientras el sistema reindexa fotos, mensajes y aplicaciones en segundo plano. No es un fallo, es parte del proceso, y se normaliza solo con dejar el teléfono conectado a wifi un rato.