El iPhone Duo frente al Galaxy Z Fold8, así se miden sobre el papel los dos plegables más esperados

Una obviedad antes de comenzar, esta comparación parte de una asimetría que conviene dejar clara. El Galaxy Z Fold8 lo he usado varios días como terminal principal, así que buena parte de lo que sigue sale de esa experiencia real. El iPhone Duo no se pone a la venta hasta el 23 de octubre, así que en su caso me apoyo en lo que Apple nos contó ayer. Es una comparación desigual por diseño, pero sirve para saber qué se puede esperar de cada uno mientras llega el momento de tener los dos plegables en la mano a la vez.

Dos formas distintas de cerrar un plegable

El Fold8 tiene un cuerpo más corto y ancho que las generaciones anteriores de Samsung, con una bisagra Armor FlexHinge que abre a 180 grados completos y un peso de 201 gramos, el más ligero que ha fabricado la marca hasta ahora. El Duo, según la ficha de Apple, pesa 254 gramos y mide 11,3 milímetros cerrado, más de un centímetro más grueso que el Fold8. Las pantallas están más cerca de lo que parece, 7,6 pulgadas por dentro en los dos casos, 5,4 en el Duo y 5,5 en el Fold8 por fuera, pero el peso y el grosor se notan nada más coger cada uno con una mano.

Dos chips que apuntan a lo mismo por caminos distintos

Apple mete en el Duo el mismo A20 Pro que monta el iPhone 18 Pro, fabricado en 2 nanómetros y con un Neural Engine de doble núcleo pensado para tareas de inteligencia artificial en el propio dispositivo. El Fold8 monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, con 12 GB de RAM en las versiones de 256 y 512 GB y 16 GB en la de 1 TB. En el uso diario con el Fold8 el chip no da ningún problema de fluidez, pero cómo rinde el A20 Pro moviendo dos aplicaciones a la vez en la pantalla grande del Duo es algo que solo se podrá comprobar cuando el terminal llegue a las tiendas.

Cámaras dobles y sin teleobjetivo, con matices que ya conozco en un caso

Ninguno de los dos monta un teleobjetivo dedicado, algo llamativo en dispositivos de más de 2.000 euros, aunque Samsung sí lo reserva para el Z Fold8 Ultra, la versión más cara de la familia que queda fuera de esta comparación. En el Fold8 estándar, la cámara de 50 megapíxeles cumple de día, con fotos nítidas y colores fieles a lo que se ve a simple vista, pero da un paso atrás notable de noche frente al Galaxy S26 o al Pixel, y el zoom se queda en un recorte digital sin más pretensiones.

El Duo monta dos sensores de 48 megapíxeles según la ficha de Apple, también sin teleobjetivo, pero su comportamiento real, sobre todo de noche, solo se podrá valorar cuando salga a la venta.

Autonomía y resistencia, donde la experiencia real ya dice algo

El Fold8 monta una batería de 4.800 mAh con carga rápida de 45 W, capaz de llegar al 60% en media hora, y carga inalámbrica de 20 W. En el uso diario cumple sin sobresalir, ni sorprende para bien ni deja tirado a media tarde. El Duo presume de hasta 31 horas de vídeo con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior gracias a una arquitectura de doble batería, cifras de laboratorio que habrá que contrastar con un uso real antes de darlas por buenas.

En resistencia, el Duo certifica IP68, con protección total contra el polvo, mientras que el Fold8 se queda en IP48. La diferencia está sobre todo en el polvo, donde el código de Samsung cubre una protección parcial, no en el agua, ya que la propia marca garantiza sumergirlo hasta 1,5 metros en agua dulce durante media hora. Quien trabaje o pasee habitualmente por entornos con arena o polvo notará antes esa diferencia que quien solo teme un chapuzón accidental.

El lápiz que uno tiene y el otro no

El Duo es compatible con el Apple Pencil, la primera vez que un iPhone admite este accesorio. El Fold8, pese a la herencia de la gama Note de Samsung, no admite S Pen. Para quien usa el lápiz para tomar notas o dibujar, esa diferencia pesa bastante.

Actualizaciones y ecosistema, la letra pequeña que también cuenta

El Fold8 llega con One UI 9 sobre Android 17 y Samsung garantiza 7 años de actualizaciones, un compromiso que la marca detalla con una cifra concreta. El Duo estrena iOS 27.1 con Apple Intelligence procesado en el propio dispositivo y una versión todavía en beta de Siri con inteligencia artificial, sin que Apple haya publicado un número equivalente de años de soporte para este modelo en concreto.

Precio y gama, cuánto separa a los dos plegables

El Fold8 arranca en 1.999 euros por la versión de 256 GB, sube a 2.199 euros en la de 512 GB y llega a 2.599 euros en la de 1 TB, sin opción de 2 TB. Quien quiera teleobjetivo tendrá que mirar al Z Fold8 Ultra, una gama aparte con precio más alto que no entra en esta comparación.

El Duo, según la web de Apple España, arranca en 2.339 euros por 256 GB y sube hasta 3.839 euros en la versión de 2 TB, una capacidad que Samsung ni siquiera ofrece en el Fold8. La diferencia de precio de entrada ronda los 340 euros a favor de Samsung, y se amplía todavía más en las versiones de mayor capacidad.

Entre la experiencia real y lo que teorizo

Con el Fold8 encima este verano usándolo como terminal principal, me parece el primer plegable de Samsung que no pide ninguna concesión especial para el uso normal, con matices claros en la cámara nocturna y una autonomía que cumple sin más. Del Duo todavía no puedo decir lo mismo. Apple tiene a favor el Apple Pencil, la resistencia IP68 y una capacidad máxima de 2 TB que Samsung no ofrece, pero solo se sabrá si compensa esos 340 euros de diferencia cuando llegue a las tiendas el 23 de octubre y se pueda usar de verdad.