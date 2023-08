Hoy es el Día Mundial de la Fotografía: toma nota para hacer mejores tomas

Hoy 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, y no podemos olvidar que los dispositivos móviles incorporan desde hace tiempo cámaras muy capaces. Por esa razón, y como forma de sacar algo más de provecho a las cámaras, te invitamos a conocer algunos trucos sencillos que te ayudarán a tomar mejores fotografías.

Planea la fotografía con tu móvil

Hay consejos realmente sencillos, tanto que muchas veces no caemos en ellos y cuando vemos en las fotografías ya hechas nos damos cuenta de que si hubiéramos dedicado unos segundos, podríamos tener fotos mucho mejores.

El primero de ellos es el de limpiar la lente antes de disparar. Ten en cuenta que el móvil es un dispositivo que tenemos siempre en las manos, lo metemos en el bolso, en un bolsillo, lo dejamos encima de una mesa… Imagina que vas a tomar una fotografía de algo interesante, y que cuando vas a verla, te encuentras una huella o que aparece una niebla sospechosa. Es señal de que la lente estaba sucia, probablemente con la huella de un dedo. Vas a tardar simplemente dos segundos en pasarle un trocito de tela por encima, incluso el pico de tu camisa es válido. ¿Te gustaría tener una foto con tu famoso favorito que aparezca como desenfocada?

La composición es muy importante en fotografía, además de un concepto bastante sencillo de entender. Este término hace referencia a cómo enmarcamos la foto antes de disparar, es decir, que lo realmente interesante aparezca en el centro. Para facilitar esta tarea, la mayor parte de dispositivos móviles cuentan con la cuadrícula en pantalla. Permite dividir la pantalla de tu móvil en nueve partes iguales, con lo cual solamente deberás colocar el objeto más importante en el cuadrado central. Así quedará bien compuesta y centrada.

El modo HDR permitirá sacar bastante más provecho a todo lo que hagas. Una vez que dispara, el teléfono hace varias exposiciones combinando diferentes tipos de luz, para proporcionarte la que considera que es la más adecuada y equilibrada. Es muy sencillo activar el modo HDR en tu móvil, ya que lo encuentras en los ajustes de la cámara.

Tómate tu tiempo antes de hacer la foto siempre que sea posible. La fotografía es un arte, aunque seamos personas sin conocimientos. Si no tenemos ninguna prisa, es interesante probar cosas como disparar desde diferentes lugares, colocar la cámara para que produzcan un efecto interesante, por ejemplo, a nivel de suelo o desde un plano cenital. Por supuesto, y aquí lo explicamos en este artículo, no abusar del zoom. El mejor zoom que tienes no está precisamente en la cámara de tu móvil, son tus piernas. Acércate lo más que puedas al objeto motivo de la fotografía.

Ya hemos hablado de lo artístico que es hacer fotos, por tanto, no dejes de probar cosas nuevas que puedan dar sentido a lo que haces. No vas a necesitar mucho para mejorar la calidad de tus fotos, con un pequeño trípode que puedes comprar por poco dinero vas a tener un magnífico aliado en fotos del grupo o aquellas en las que sea necesaria una exposición más larga. Por ejemplo, cuando en las noches de verano, queremos capturar la Vía Láctea.

Una buena manera de inspirarse para hacer fotografías mejores no es otra que visitar Instagram. En esa red social suele cuidarse bastante el aspecto gráfico y hay perfiles con unas fotografías excelentes. Por tanto, síguelos para tener la inspiración que deseas, la mejor manera de aprender, es viendo lo que hacen los mejores. Una buena recomendación es seguir a Annet de Graaf. Todo lo hace con un iPhone.

Como consejo final, no te olvides editar las fotografías que hagas, ya que de esta manera vas a sacar un provecho muy alto de todo tu arte. Apunta el nombre de esta app, VSCO, disponible en iPhone y Android.

Ahora te toca a ti ponerte manos a la obra y conseguir magníficas fotografías en este día en el que se conmemora uno de los inventos más interesantes que ha dado la mente humana.