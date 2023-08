Por qué debes editar tus fotos hechas con el móvil

La fotografía móvil es una realidad y la calidad de las cámaras está fuera de toda duda. En este artículo vamos a indicarte por qué es necesario editar tus fotos hechas con el móvil. Tienes a tu disposición multitud de herramientas nativas y en aplicaciones que van a aportar mucha calidad a tus fotos.

Editar las fotos de móvil

En primer lugar, la edición de fotografía las mejora de forma notable. Ninguno de nosotros somos expertos en este arte, y cuando estamos editando cualquiera de nuestras tomas, estamos apostando por la mejora. Desde igualar los colores, potenciar otros o manejar de una forma mucho más profesional, la luz. Las herramientas y televisión dan un excelente resultado y en todos los móviles se encuentran de manera nativa en la propia galería. Incluso puedes emplear la inteligencia artificial, con lo que se te abre un nuevo mundo de posibilidades.

Si siempre hay que ver la edición de fotos haciendo la siguiente comparación culinaria. El empleo de las especias en la cocina sirve para potenciar los sabores. Si usamos especias en exceso, perderemos la esencia y los sabores se confunden. Con la edición de fotografía debe pasar lo mismo, debe estar ahí, pero no convertirse en la protagonista. Una buena edición saca el mejor partido de todo lo que has hecho, pero cuando editas en exceso, se nota y se pierde toda la magia que lograste capturar o bien, estás dando una imagen irreal.

Cuando editamos una foto estamos además potenciando nuestra creatividad. Aprendemos de manera instintiva a utilizar estas herramientas y a sacar el máximo partido posible a todo lo que nos ofrece nuestro teléfono móvil. Si bien es cierto que existe corrientes en redes sociales como Instagram sobre los «nofilters» o «sinfiltros», pocas son las fotografías que no necesitan absolutamente nada. Siempre es posible dar un paso adelante y aprovechar al máximo todo nuestro potencial fotográfico.

La fotografía que vemos abajo nos muestra la toma sin editar a la izquierda y los ajustes correspondientes para dar mayor presencia a la luminosidad azul. Las tormentas siempre dan muchas posibilidades y una edición aquí está más que justificada.

Por todo esto, editar tus fotos hechas con el móvil siempre es algo que debes tener presente, ya que nos da una imagen mucho más agradecida a la vista y dará importancia aquellos aspectos que escapan a un ojo no educado fotográficamente. Editar tus fotos no es hacer trampas, es hacerlas más bonitas. Y no te preocupes por ello, todos lo hacemos. Reconocerlo no tiene nada de malo, es dar la imagen de que eres alguien que se preocupa por lo que tienes entre manos y de que deseas sacar tu lado más creativo.