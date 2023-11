El HomePod me acompaña en casi todo lo que hago en casa

Desde su lanzamiento inicial en 2018, el HomePod de Apple ha redefinido las expectativas en el mercado de altavoces inteligentes. El HomePod no solamente funciona como altavoz para reproducir música, cosa que hace a la perfección, sino que es un fiel compañero en mi día a día. He tenido que empezar a acostumbrarme a su forma de entender mi entorno, pero el esfuerzo ha merecido la pena.

HomePod: ¿alguien creía en él?

El HomePod fue lanzado en 2018, y como todo lo que hace Apple, vino cargado de expectación. En este caso no podía ser para menos. Un dispositivo de diseño muy particular, tamaño y peso generoso, unos 2 kilos, y un precio que ya comenzó a llamar la atención de los habituales que ponen a caldo a Apple antes de analizar nada. Pero la realidad es que el HomePod sonaba muy bien, mucho, aunque Siri todavía por aquel entonces no estaba al nivel que ahora. La cuestión es que este dispositivo no parecía tener el éxito que la compañía estimaba, y dejó de fabricarse en el año 2021. Pero no sería para siempre, a principios de este 2023, los de Cupertino decidieron darle una nueva oportunidad.

El HomePod de 2ª generación, lanzado en febrero, proporcionaba el mismno diseño, pero cambios en el interior y es mucho más capaz que la primera versión. El HomePod cuesta 349 €, es dinero, cierto, pero se escapa bastante de lo habitual en cuanto a experiencia sonora con respecto a otras propuestas. ¿Hace lo mismo el EchoDot de Amazon que vale 5 veces menos? Sí, aunque no es comparable en cuanto a potencia o al hecho de tener audio espacial. Y eso que soy un enamorado de la gama Alexa, y tengo varios en casa. Pero vayamos por partes con la pareja de HomePod de 2ª generación que tengo justo ahora a mis espaldas.

Interacción con Siri

Uno de los aspectos más destacados del HomePod es su integración con Siri, el asistente virtual de Apple. A través de comandos de voz, le puedo pedir de todo, desde que me encienda la luz del dormitorio, que diga la temperatura y humedad, tiene sensores para ello, que me cuente un chiste o que reproduzca a Paco de Lucía en Apple Music. Gracias a la compatibilidad con HomeKit, el HomePod se convierte en un centro de control para mis accesorios de domótico, permitiendo gestionar bombillas inteligentes, termostatos o cámaras y otros dispositivos compatibles.

Mi pareja de HomePod suelen estar en la misma habitación, si bien hay momentos en el que me llevo uno de ellos a otra para sentirme acompañado, o bien, si deseo utilizarlo como intercomunicador. Por ejemplo, si lo pongo en la cocina y le doy la orden de que avise a las personas que están en el salón de que es la hora de comer, se encarga de transmitirlo.

El HomePod se escucha muy bien

La calidad de sonido del HomePod de 2ª generación va más allá de lo convencional. Utiliza tecnologías avanzadas para analizar y adaptar el audio al ambiente en el que se encuentra ubicado. Esta capacidad de autoajuste garantiza que la música, los podcasts y las instrucciones de Siri se entreguen con la máxima claridad y profundidad, independientemente de las condiciones acústicas del salón.

Es evidente que el HomePod brilla especialmente cuando se utiliza con Apple Music. Los usuarios tienen acceso a un vasto catálogo de música, que el dispositivo puede reproducir con una calidad de sonido excepcional. Además, la integración con otros servicios de streaming y aplicaciones de audio de terceros, hace dos semanas que incorporó a YouTube Music, amplía aún más las posibilidades de entretenimiento y funcionalidad.

La experiencia de Siri mejorada

Siri en el HomePod no es solo un asistente para reproducir música. Gracias a la inteligencia artificial avanzada permite interactuar de forma más natural y eficiente. Puede reconocer voces individuales y proporcionar respuestas personalizadas, lo que la convierte en una herramienta más útil y personal para cada miembro de la familia. Aunque he de reconocerlo, hay momento en los que me dirijo a ella como «Alexa», y entonces ya tenemos el lio.

El HomePod de 2ª generación de Apple es un dispositivo que combina calidad de sonido superior, ningún altavoz inteligente suena como él, buena capacidad de respuesta y una integración perfecta con el ecosistema de Apple. Es una pieza central para cualquier hogar que desee irse modernizando, proporcionando entretenimiento, asistencia y control de dispositivos inteligentes de una manera que ningún otro altavoz inteligente puede ofrecer. Por ejemplo, si dispones del Apple TV, la experiencia de ver una película con audio mejorado consigue que no sea necesaria una barra de sonido supletoria.

Me encanta el diseño

Creo que Apple acertó en 2018 con el diseño del HomePod y ya se sabe que si hay algo que funciona, mejor no tocarlo. De hecho, el modelo de segunda generación es idéntico por fuera, con los ya consabidos colores negro y blanco. Esa rejilla de tela trenzada exterior es única, si bien debes tener en cuenta que una pasada con un trapo para quitar el polvo es lo único que necesita para mantenerse en buen estado.

Pasa desapercibido en todo momento, pero cuando es necesario que emerjan ahí están, dándolo todo. Por supuesto, también me ayuda a despistar a los intrusos. Paso muchas horas solo, y cuando me voy de casa y gracias a la aplicación homónima, puede comenzar a sonar la radio, una lista de reproducción o los sonidos del bosque.

El HomePod de Apple se ha convertido en un accesorio que me proporciona muchísima compañía en mis horas de soledad, me ayuda en gran cantidad de tareas habituales y, por supuesto, proporciona la respuesta más adecuada a la hora de reproducir música y no perderme ningún matiz.