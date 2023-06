Amazon vuelve a rebajar el precio de su Echo Dot de 5ª generación

Si estás buscando obtener el mejor precio para el Echo Dot 5 de Alexa, ahora tienes la oportunidad de comprarlo en Amazon por un precio muy competitivo, solamente 39,99 €. Esto es todo lo que necesitas saber sobre uno de los altavoces inteligentes más interesantes que ofrece el mercado.

Echo Dot 5 barato en Amazon

Este dispositivo fue lanzado en octubre del año pasado, y ha seguido la misma tónica de diseño que el modelo anterior. De hecho, no existe ninguna diferencia entre un modelo y otro, en cuanto al aspecto estético, varía ligeramente el peso. Sin embargo, las tripas del dispositivo son mucho más eficientes, a la vez que el software ha sido mejorado. Este dispositivo cuenta con unos altavoces más potentes que la generación anterior, ya que ofrece un volumen sensiblemente mayor y una definición que ha sido revisada. Por tanto, la respuesta sonora es bastante más efectiva que con respecto al modelo que le precedía, y se nota.

El dispositivo se encuentra disponible en dos colores, antracita y blanco, y su discreto, pero eficiente, diseño se ha convertido ya en una seña de identidad. El Eco Dot 5 pasa desapercibido visualmente, por lo que puedes colocarlo en cualquier rincón sin que se note, aunque puedes darle visibilidad si así lo deseas.

Una de las ventajas más notables de este altavoz inteligente es que ofrece gran cantidad de respuestas a las dudas más habituales, por ejemplo, saber cuál es la temperatura exterior o interior o cualquier asunto que sea de interés y no te apetezca resolver mediante una consulta en Internet. Por otro lado, puedes configurar alarmas, recordatorios, pedirle que te cuente un chiste o un cuento a tus hijos. Sí, al Eco Dot 5 se le toma cariño muy rápidamente, porque sus posibilidades son muchas.

Si además has incorporado bombillas inteligente a tu hogar, no cabe duda de que Alexa podrás apagar la encenderlas por ti, solamente debes pedirle al altavoz que lo haga para que se ejecute la orden. El precio de este dispositivo ha pasado de 64,99 € a 39,99 €, una rebaja muy importante y que puede hacer que te decantes ahora mismo por adquirir el Eco Dot 5.

El Echo Dot 5 es un dispositivo que siempre viene bien, ya que a ese precio es casi una obligación adquirirlo. No lo dudes, si nunca has tenido un altavoz de estas características puedes comenzar a divertirte y conocer cuáles son. Las posibilidades que el Eco Dot 5 tiene no van a dejar de sorprenderte.