Por qué estoy poniendo bombillas inteligentes en mi casa

Las bombillas inteligentes se está convirtiendo en uno de los dispositivos más atractivos que podemos poner en casa. Si no conoces nada sobre este tipo de artículo, lo más interesante es que eches un vistazo, que aquí te lo cuento.

Bombillas inteligentes ¿Qué son?

En apariencia, tienen el mismo aspecto que una bombilla normal, si bien su precio es algo más elevado. En todo caso, podemos encontrar un par de bombillas inteligentes alrededor de los 16 € en cualquier tienda online.

Las bombillas inteligentes tienen la capacidad de recibir información a través de tu red Wi-Fi. Esto les permite realizar acciones tan diversas como apagarse o encenderse automáticamente, cambiar la intensidad, proporcionar luz del color que quieras, hacer efecto, discoteca con la música o poder apagarlo y encenderlas de manera remota, incluso si estás a miles de kilómetros de tu casa.

Estas bombillas inteligentes necesitan una aplicación móvil para funcionar, y su proceso de instalación y emparejamiento suele ser muy simple. Bastará con enroscar la bombilla en la lámpara que desees, descargarte la aplicación y seguir los pasos.

Para que funcionen necesitas tener activa tu red Wi-Fi, que es la que manda las órdenes. La aplicación de la bombilla, inteligente, cada fabricante tiene la suya, suele ser muy intuitiva y permite la instalación en unos sencillos pasos. Pero esto no es todo, inteligentes, también se puede controlar por la voz, por lo que si tienes la aplicación de Alexa o el asistente de Google en tu teléfono o en un altavoz inteligente, podrás controlar las bombillas Es tan sencillo como decirle a cualquiera de estos asistentes que encienda la luz del dormitorio.

Por qué estoy poniendo bombillas inteligentes

Muy sencillo, porque me permite muchísima libertad. Vivo solo en una casa muy grande, y puedo pedirle a mi asistente que encienda la bombilla del dormitorio cuando me voy a ir a la cama desde mi despacho. Así no tengo la necesidad de ir encendiendo interruptores por el pasillo para llegar, con la luz del dormitorio encendida ya tengo un respeto suficiente para no tropezarme con nada por el pasillo. Por otro lado, las bombillas inteligentes me permite ajustar el tono de luz a lo que deseo.

Puedo pasar de tono cálido a frío si lo necesito, incluso puedo poner la bombilla en un intenso color rojo o morado cuando estoy delante de la pantalla viendo la televisión de noche. Consigo una oscuridad muy interesante a la hora de ver una película, y tengo ahí cierto apoyo visual.

También ayudan a mejorar mi seguridad, ya que hay veces que paso varios días fuera de casa por trabajo. Puedo encender las bombillas inteligentes de las habitaciones que dan a la calle si me encuentro lejos de casa, incluso en el extranjero. Una manera de despistar a todos aquellos fisgones que controlan tus movimientos para entrar en casa. Con la aplicación del móvil puedo hacerlo siempre que lo desee. Eso sí, encendido para que la bombilla funcione, recuerda que apagar el router todas las noches no es una buena idea.

Las bombillas inteligentes son la manera más sencilla de entrar en el mundo de la domótica, por tanto, anímate a ir cambiando tus bombillas tradicionales por este tipo de accesorios. Le vas a coger el gusto y comprobarás que se trata de un producto muy útil.