Por qué elegí esta mochila y no otra para mi portátil

Reconozco que mi relación con las mochilas para ordenadores portátiles no ha sido nunca satisfactoria del todo. Anduve probando de varios tipos; bandolera, a la espalda o incluso, una funda de piel para llevarla como una cartera de mano. Hasta que por fin, ya hace dos años que di con la mochila portátil perfecta para mí. Esta es, sin lugar a dudas, la definitiva que puede hacer que dejes de seguir buscando.

La mejor mochila portátil es esta

Sí, toma la lectura de este artículo como algo subjetivo, pero puede darte una orientación si lo que andas buscando es una mochila portátil. Tras haber pasado horas y horas mirando en Amazon, este modelo me convenció, pero cuando la recibí en casa y comencé a utilizarla mi satisfacción fue en aumento. De hecho, no he dejado de recomendarla y ya son varias personas de mi confianza las que ya la han adquirido. Es la BOPAI Mochila Portátil 15.6 pulgadas, y esto es todo lo que me convence de ella.

En primer lugar, es bastante delgada, sin embargo, el interior tiene espacio más que suficiente para que puedas guardar el portátil y muchísimos más accesorios. No he visto una mochila que aproveche mejor el espacio interior que esta.

Con otras me había pasado justo lo contrario, empezabas a meter cosas y se engrosaban en tamaño, lo que las hacía pesadas y poco manejables. Es difícil de explicar, pero la sensación es similar a la de estar ante un pozo sin fondo que no engrosa su tamaño por más objetos que introduzcas.

Por otro lado, me convence plenamente el acabado exterior, totalmente impermeable y semirrígido. En algunos viajes, la he utilizado como mochilas para ir pasando el día, sin tener el portátil dentro, y cumple con su función perfectamente.

El fabricante ha pensado, muy bien por cierto, incluir un bolsillo antirrobo en la parte posterior, justo la que va pegada a la espalda. De esta manera, podrás guardar objetos valiosos en tus viajes, teniendo la certeza de que nadie va a poder meter mano. También se incorporado un puerto de carga USB, por lo que se incluye una batería externa, podrás cargar tu teléfono móvil, y si este es lo suficientemente potente, darle energía a tu ordenador portátil.

Finalmente, la mochila es extremadamente cómoda y tiene un diseño muy elegante. La comunidad se debe a que, en la parte posterior de la mochila, se han incluido unos salientes que dan la sensación de masajear la espalda, permitiendo el paso del aire y que ésta no se te pegue, evitando que pases más calor del debido. Por tanto, creo que cuando esta se termine deteriorando, y de momento no da señales de ello, volveré a apostar por la misma por todo esto que te he comentado. Es un acierto.

Actualmente, esta mochila tiene un precio en Amazon de 61,20 €, una inversión más que justificada para un producto que puede acompañarte a diario sin que dé muestras de fatiga, tenga mucho espacio interior y sea muy delgada.