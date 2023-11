¿Hay tiempo para cambiar una reacción de un mensaje de WhatsApp?

Las reacciones a los mensajes de WhatsApp es una de las funciones más útiles que ha implementado la aplicación. Permite utilizar el lenguaje no verbal para expresar un Estado afirmativo, de sorpresa, negativo o de aquello que queramos, porque puede elegir el emoticono que quieras con un simple toque. Ahora bien ¿existe límite de tiempo para cambiar nuestra reacción a un mensaje en WhatsApp? Hemos hecho la prueba y esto es lo que hemos podido comprobar.

Cambiar de reacción en WhatsApp, ¿posible?

Como sabrás, WhatsApp permite editar un mensaje y da un límite de tiempo de 15 minutos para que puedas hacerlo. Esto nos viene muy bien cuando vemos que nuestro mensaje tiene una falta de ortografía, una errata o queremos matizar algunas de nuestras palabras. Una vez que ha pasado ese tiempo, no es posible editar el mensaje. Tampoco es posible editar un mensaje enviado desde WhatsApp en el teléfono móvil y tratar de hacerlo en la versión de escritorio o viceversa.

Pero vamos a centrarnos, he hecho la prueba con un mensaje que me ha mandado una buena amiga y a la que aprecio mucho. Hemos quedado en que no se nos olvide un un café pendiente que tenemos, y he mostrado mi satisfacción con el icono de un corazón.

Al cabo del rato, he pensado que quizás podría ser más conveniente cambiarlo por el del pulgar hacia arriba, y he comprobado que incluso pasando más de dos horas, puedo cambiar la reacción a ese mensaje.

Entiendo que si he podido hacerlo pasadas más de dos horas es que no hay un límite de tiempo para cambiar la reacción, por tanto, si te arrepientes de una reacción que ya has puesto o deseas poner otro icono distinto, puedes hacerlo haciendo una pulsación prolongada en el mensaje y eligiendo el icono que prefieras. Recuerda que no estás limitado a los seis que aparecen como predeterminados, en este artículo te explicamos cómo puedes poner el icono que desees.

Pero hay más, es posible cambiar de opinión y eliminar totalmente la reacción a un mensaje. Hacerlo es muy simple, lo único que debes hacer es pulsación prolongada sobre la reacción que desees eliminar y ya aparece la opción con la cual puedes quitar por completo esa reacción. Cuando pulsas sobre ella, el mensaje se habrá quedado sin ninguna interacción anímica por tu parte.

Como puedes apreciar, es un proceso muy sencillo con el que puedes cambiar la reacción a un mensaje de WhatsApp, siempre que lo desees e incluso, eliminarla si piensas que es la medida más oportuna.