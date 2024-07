Grundig te lo pone fácil con este combo de magnifica relación calidad-precio

La marca Grundig cuenta con la solvencia y saber hacer en una amplia gama de productos del hogar. He tenido la oportunidad de probar dos de sus dispositivos que pueden convertirse en unos indispensables en cualquier salón, la TV Grundig GHU 8590 de 55 pulgadas y la barra de sonido Grundig GSB 910 S. En este artículo te invito a conocer mis impresiones sobre ambos, un combo que juntos hacen un excelente trabajo.

Grundig GHU 8590: sorprendente por todo esto

Característica Detalle Tipo de pantalla LED Tamaño de pantalla 55 pulgadas Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) HDR Sí Frecuencia de actualización 60 Hz Smart TV Sí Conectividad WiFi, Ethernet Puertos HDMI 3 Puertos USB 2 Salida de audio óptica Sí Potencia de sonido 20W Procesador Quad-core Almacenamiento interno 16 GB Sistema operativo Google TV Asistentes de voz Google Assistant

Diseño y construcción

La TV Grundig GHU 8590, que cuenta con una pantalla de 55 pulgadas, ofrece un diseño elegante y en consonancia, con lo que se espera de un producto moderno, por lo que que complementa cualquier sala de estar. Su marco delgado y acabados en negro mate le dan un aspecto premium, mientras que el soporte queda anclado en la parte inferior de aparato dando estabilidad con un toque minimalista. Además, las dimensiones del televisor con soporte son de 1229,1 x 757,2 x 295 mm, lo que lo hace adecuado para una instalación en una mesa o bien, en la pared con un accesorio de montaje de 200 x 200 mm. El acabado en aluminio de los marcos me parece un acierto.

Calidad de imagen

Obviamente, a la hora de valorar un televisor, la calidad de la imagen es uno de los aspectos que tienen un mayor peso específico. Tratándose de un modelo de un precio bastante asequible, he de decir que me ha impresionado por la calidad de la imagen. La resolución 4K UHD , de 3840 x 2160, garantiza una nitidez y claridad más que evidente, permitiendo disfrutar de detalles que en otros dispositivos pasarían desapercibidos. Además, la compatibilidad con HDR10+ mejora notablemente el contraste y el rango de colores, ofreciendo imágenes más vivas y realistas.

Los colores son muy vivos y los negros, más profundos, lo que proporciona una experiencia visual realmente que deja atrás a otras marcas de rango de precio similar. La tecnología de micro dimmer y MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) también contribuyen a mejorar la calidad de la imagen, especialmente en escenas rápidas. Es un dispositivo que se ve muy bien, en el que los negros no supone ningún tipo de inconveniente y cuya paleta cromática es lo suficientemente amplia para conseguir la mejor experiencia.

Funcionalidades Smart TV

La TV Grundig GHU 8590 viene con Google TV, lo que facilita el acceso a una amplia variedad de aplicaciones y servicios de streaming como Netflix, YouTube y Amazon Prime Video. La interfaz es intuitiva y fácil de navegar, incluso para aquellos que no están familiarizados con esta tecnología. Además, el asistente de voz Google Assistant permite controlar el televisor y otros dispositivos inteligentes del hogar mediante comandos de voz simples, lo cual añade una capa extra de usabilidad. Cuenta con Chromecast integrado, por lo que puedes transmitir tus películas, programas, aplicaciones o juegos favoritos directamente desde tu teléfono, tablet o portátil al televisor.

Conectividad

Esta TV ofrece varias opciones de conectividad, incluyendo WiFi y Ethernet para tener una conexión a Internet estable. En mi caso, la conexión por cable ha sido el estándar, si bien la de tipo WiFi ofrece una respuesta también bastante convincente. Cuenta con tres puertos HDMI 2.1, dos puertos USB y una salida de audio óptica, lo que permite conectar múltiples dispositivos como consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y sistemas de sonido adicionales.

También es compatible con Bluetooth, lo que facilita la conexión de auriculares y otros periféricos inalámbricos. La compatibilidad con HDMI ARC y eARC simplifica la conexión y el control de la barra de sonido y otros dispositivos de audio. Tal y como reseñaré más adelante, el Bluetooth ha sido el método de conexión con la barra de sonido y en ningún momento ha mostrado signos de debilidad. Igualmente, cuando he conectado diferentes tipos de auriculares, el emparejamiento ha sido sencillo y rápido.

Sonido

La Grundig GHU 8590 cuenta con una potencia de sonido de 20 W, suficiente para la mayoría de escenarios. El sistema de audio incluye tecnologías como Dolby Atmos y Magic Fidelity, que proporcionan un sonido más envolvente y claro. Es un aparato que se escucha bastante bien, sin ninguna sensación de sonido microfónico en ningún momento. Ver una película o una serie va siempre un paso más allá en cuanto a calidad de audio. Sin embargo, para una experiencia de sonido aún más viva, tal y como veremos ahora, la barra de sonido Grundig GSB 910 S es un complemento ideal.

La instalación y puesta en marcha del dispositivo es rápida, lo único que necesitas es un destornillador de punta de estrella para anclar el soporte y lo demás es conectar y listo. La variedad de entradas y salidas es lo suficientemente amplia para que puedas tener la respuesta que necesitas en todo momento. Si hay algo que me ha agradado particularmente de este dispositivo, no solamente es la calidad de imagen o de audio, sino la facilidad de uso. La curva de aprendizaje es muy rápida, la navegabilidad de los menús es sencilla, y acceder a las diferentes configuraciones no suponen ningún problema.

También es de reseñar que este dispositivo cuenta con un sistema de ahorro de energía, al cual se puede acceder fácilmente desde el mando a distancia. No he notado una pérdida significativa de calidad de imagen al activar este sistema, y de hecho, es el que he tenido puesto durante todo este tiempo. Algo que va en consonancia con lo que los consumidores vamos demandando. La variedad de opciones para tener el dispositivo a tu gusto es lo suficientemente amplia para cualquier perfil de usuario.

Barra de sonido Grundig GSB 910 S

Ir un paso adelante con respecto a la calidad y potencia de audio es posible gracias a una barra de sonido, y la marca me ha ofrecido también la posibilidad de probar este modelo, que al igual que la televisión, me ha dejado un excelente sabor de boca por diversas cuestiones.

Característica Detalle Tipo Barra de sonido Potencia de salida 120W Canales de audio 2.1 Subwoofer Inalámbrico Conectividad Bluetooth Sí Conectividad HDMI ARC Sí Entrada óptica Sí Entrada auxiliar Sí (3,5 mm) Decodificadores de audio Dolby Digital Control remoto Incluido Modos de sonido Estándar, Cine, Música Dimensiones (Barra) 950 x 55 x 85 mm Peso (Barra) 2,5 kg

Diseño y construcción

La barra de sonido Grundig GSB 910 S es compacta y no es un chisme dificultoso de manejar, ya que cuenta con unas dimensiones de 950 x 55 x 85 mm, lo que facilita su colocación debajo del televisor o en una estantería. Además, su peso no alcanza los tres kilos, por lo que moverla no supone ningún inconveniente. Su diseño minimalista en color negro combina perfectamente con la TV Grundig GHU 8590 y la mayoría de las decoraciones de sala de estar.

Calidad de sonido

La Grundig GSB 910 S ofrece una calidad de sonido muy equilibrada con una potencia de salida de 120 W. La configuración de audio 2.1, que incluye un subwoofer inalámbrico, añade una profundidad de bajos que realmente se siente, especialmente al ver películas de acción o escuchar música con muchos graves. Esta barra de sonido lleva un paso más allá la experiencia de visualización en algo mucho más profundo. El subwoofer inalámbrico permite que los bajos se sientan sin ningún tipo de inconveniente.

Realicé diversas pruebas, en un principio tuve la barra de sonido justo al pie de la televisión, y aunque los resultados no eran malos, intuí que había la posibilidad de sacarle mucho más partido. Efectivamente, y gracias a que dispone de conexión Bluetooth, por lo que no necesitas ningún tipo de cable, coloqué la barra de sonido enfrente de la televisión y justo detrás de la zona de visionado. Desde ese momento, la experiencia sonora se ha transformado en algo diferente. Un aspecto muy a tener en cuenta es que en ningún momento hay retardo de ningún tipo entre lo que ves y lo que se escucha.

Conectividad

Una de las características más útiles de la GSB 910 S es su conectividad Bluetooth, que permite no solamente conectar la televisión, sino también utilizarla como amplificador para el teléfono o una tablet y así poder escuchar música a mucha mayor potencia. Además, la barra de sonido cuenta con HDMI ARC, facilitando la conexión con la TV y permitiendo controlar el volumen con el mando a distancia del televisor. También dispone de una entrada óptica y una entrada auxiliar de 3,5 mm, por lo que se ofrecen más opciones para conectar otros dispositivos de audio.

Esta versatilidad es ideal para quienes tienen múltiples dispositivos y desean una solución de audio centralizada. Es decir, puedes transformar la barra de sonido en un pequeño centro de audio para tus dispositivos más habituales. Es de agradecer, que también disponga de botones físicos para el encendido y subida y bajada de volumen, están colocados discretamente en el lateral derecho de la barra.

Modos de sonido

La Grundig GSB 910 S viene con varios modos de sonido predefinidos: Estándar, Cine y Música. Estos modos ajustan automáticamente la configuración de audio para optimizar la experiencia según el contenido que se esté viendo o escuchando. Por ejemplo, el modo Cine realza los diálogos y efectos de sonido para una experiencia mucho más envolvente, mientras que el modo Música mejora los tonos medios y bajos para una reproducción musical más rica. Esta capacidad de ajuste asegura que siempre tengas la mejor calidad de sonido posible para cualquier tipo de contenido. Particularmente, recomiendo dejarse llevar por la intuición para encontrar la mejor respuesta en todo momento.

Puedo decir que esta barra ha sido una pequeña gran sorpresa, porque ofrece una paleta lo suficientemente amplia de opciones de sonidos para enriquecer tu experiencia a la hora de consumir cualquier contenido en la televisión. Pero no solo eso, emplearla como forma de magnificar lo que escuches en tu teléfono móvil o tablet es otra de las posibilidades que tienes a tu alcance.

Mandos a distancia

En ambos casos, los mandos a distancia incluidos son intuitivos y fáciles de usar, permitiendo una operatividad muy cómoda. No deberás esforzarte demasiado para sacar el máximo provecho tanto de la televisión como de la barra de sonido gracias a sus mandos.

Disponibilidad y precio

La TV Grundig GHU 8590 está disponible en el mercado por un precio que ronda los 470 euros. Este es un precio competitivo considerando las características avanzadas y la calidad de imagen que ofrece. Por otro lado, la barra de sonido Grundig GSB 910 S se puede encontrar por aproximadamente 115 euros, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan mejorar su experiencia de sonido sin gastar demasiado dinero. Ambos productos están disponibles en varios minoristas online y tiendas de electrónica, lo que hace mucho más sencilla su compra.

Por qué son una gran apuesta

La combinación de la TV GHU 8590 y la barra de sonido GSB 910 S crea un sistema de entretenimiento en casa con una estupenda relación de calidad precio. Particularmente, me ha sorprendido la gran experiencia de imagen que es capaz de ofrecer un dispositivo de este precio, lo que unido a las diferentes funciones inteligentes del aparato, hacen que disfrutar de cualquier tipo de contenido sea muy sencillo.

Para aquellos que buscan mejorar su sistema de entretenimiento sin complicarse con configuraciones técnicas, estos dos dispositivos son una excelente opción. La instalación es simple, y la interfaz de usuario es amigable incluso para los menos expertos en tecnología. Además, la capacidad de control por voz y la conectividad Bluetooth añaden un nivel de conveniencia que realmente se aprecia en el día a día. Tanto la TV como la barra de sonido van a crear una combinación multimedia en tu salón, que sorprende por hacer lo que se promete, y además, realizarlo perfectamente.