Cómo saber el almacenamiento disponible en un iPhone

Con el uso constante de nuestros móviles para hacer fotos, descargar aplicaciones y almacenar documentos, es fácil quedarse sin espacio de almacenamiento. Afortunadamente, comprobar cuánto espacio disponible tienes en tu iPhone es un proceso muy sencillo y directo. En este artículo, te enseño cómo hacerlo paso a paso para tener siempre el control de lo que guardas en tu dispositivo.

Verifica el almacenamiento en un iPhone

Abre la aplicación de Ajustes

Primero, ubica y abre la aplicación de «Ajustes» en la pantalla de inicio de tu iPhone. Esta aplicación está representada por un icono de una rueda dentada.

Accede a la opción General

Una vez dentro de los ajustes, desplázate hacia abajo y selecciona la opción «General». Este menú te dará acceso a varias configuraciones del sistema.

Selecciona Almacenamiento del iPhone

Dentro del menú «General», busca y toca la opción «Almacenamiento del iPhone». Aquí es donde puedes ver detalles sobre el uso de almacenamiento en tu iPhone.

Revisa el almacenamiento disponible

En la pantalla de «Almacenamiento del iPhone», verás una barra que muestra el uso de almacenamiento de tu dispositivo. Esta divide el espacio utilizado en categorías como aplicaciones, fotos, iOS y otros datos del sistema. Justo debajo del gráfico, verás la cantidad total de almacenamiento y cuánto está en uso. Esto te permite saber exactamente cuánto espacio te queda disponible. Como puedes apreciar en la foto, me gusta mantener el almacenamiento en mi iPhone bien optimizado.

Mantener un buen espacio de almacenamiento

Comprobar el almacenamiento disponible en tu iPhone es un proceso simple que solo lleva unos pocos pasos. Sin embargo, es importante realizar esta comprobación de forma regular para evitar problemas de rendimiento y garantizar que siempre tengas espacio disponible para nuevas aplicaciones, fotos o documentos. Además, es clave en el caso de que tu iPhone sea algo antiguo y no tengas de partida una capacidad de almacenamiento alta.

Una buena gestión del almacenamiento pasa eliminar aplicaciones que ya no usas. Muchas veces, tendemos a descargar aplicaciones para probarlas y luego olvidamos desinstalarlas. Estas aplicaciones no solo ocupan espacio innecesario, sino que también pueden ralentizar tu dispositivo. Al ir a la lista de aplicaciones en el apartado de almacenamiento, puedes ver cuáles están ocupando más espacio y decidir si realmente las necesitas. No lo dudes, si no las usas puedes ir eliminándolas.

Además de las aplicaciones, es útil revisar los archivos multimedia como fotos y videos. Plantéate transferir estos archivos a un servicio de almacenamiento en la nube o a tu ordenador o disco duro externo para liberar espacio en tu iPhone. También puedes usar las opciones de optimización de almacenamiento que ofrece iOS, como la eliminación automática de mensajes antiguos y la descarga de fotos y videos en alta resolución a iCloud, manteniendo versiones optimizadas en el dispositivo.

Emplear bien el almacenamiento de tu iPhone ayuda a mejorar su rendimiento, pero también te permite aprovechar al máximo tu dispositivo sin preocupaciones de espacio insuficiente. Sigue estos simples pasos y adopta buenos hábitos de gestión, podrás mantener tu iPhone funcionando de manera óptima y con espacio suficiente para todo lo que necesites.