Gemini Live habla desde hoy en español: lo que has de saber

Los modelos de inteligencia artificial siguen avanzando, y desde hoy ya es posible utilizar Gemini Live en español. Este asistente de voz conversacional da un paso adelante al incorporar nuestra lengua. Lanzado inicialmente en agosto en inglés, ahora puedes tener una interacción muy similar a la que se experimenta cuando charlas con otra persona.

¿Qué es Gemini Live ?

Gemini Live es el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google. Ahora no solamente está accesible en español, sino en otros 40 idiomas. La incorporación de estos permite que este modelo de inteligencia artificial se ponga en una posición destacada con respecto a otras propuestas ya existentes.

Desde hoy, comenzará a estar disponible en los dispositivos Android compatibles, siendo su expansión progresiva. Por eso, es importante estar al tanto de todas las actualizaciones que tengas pendientes en tu teléfono Android.

En todo caso, configurar Gemini Live es muy simple y requiere muy pocos pasos, sobre todo, si ya estás acostumbrado a utilizar el asistente de Google.

Para ello, abre la aplicación de Google en tu teléfono y pulsa sobre tu foto de perfil, que la encuentras en la esquina superior derecha. Ahora, sigue la ruta Ajustes > Asistente de Google > Idiomas y selecciona el español.

Incluso para usuarios bilingües la incorporación del español no deja de ser una ventaja, ya que pueden utilizar dos lenguas a la vez.

Gemini Live sigue avanzando

Sacar el máximo provecho a Gemini Live pasa por ir añadiendo extensiones y otras aplicaciones de Google, como el Calendario, Gmail o Tareas. Por ejemplo, puedes emplearla para que te ayude a encontrar un correo electrónico en Gmail o bien, para establecer ciertos avisos. Las opciones son cada vez mayores y a medida que vas entrenando a Gemini Live, mayor partido le puedes sacar. Recuerda que las aplicaciones nativas de Google ofrecen multitud de posibilidades.

Una de las ventajas notables de este modelo es que, como en cualquier conversación, tienes la capacidad de interrumpirla para preguntar otra cosa o simplemente, cambiar de tema. Esto es algo que mejora notablemente la experiencia de usuario y a la vez que permite un uso mucho más natural de Gemini Live.

No lo dudes, si usas un dispositivo Android cuentas con un excelente aliado, que a partir de hoy ya habla español y que ofrece solución a gran cantidad de cuestiones. Una forma de sacar el máximo provecho a tu dispositivo y de entender que la inteligencia artificial no es nada pasajero, sino algo que ya tenemos totalmente implementado. Si todavía no lo has hecho, puedes descargar Gemini desde este enlace, configurar el idioma español y empezar a interactuar con él.