Las formas más directas de romper un móvil son estas

Muchas veces echamos la vista atrás y añoramos la resistencia de los teléfonos de hace 20 años. Quien tuvo un Nokia 3210 puede dar fe de que era capaz de partir nueces y seguir como si nada, de caerse y no sufrir rasguño. Nos preguntábamos si los finlandeses de Nokia lo habían fabricado con el acero del martillo de Thor. Ahora todo es muy diferente, la inclusión de cristal hace que los teléfonos sea más delicados, pero no solo eso, también son pequeños ordenadores muy sensibles. Todo esto que te contamos es el billete directo a romper tu móvil en menos que canta un gallo.

Así puedes quedarte sin móvil

Metiéndolo en la lavadora

Hace poco lo narré en primera persona. Habría que ver si un dispositivo con protección IP 68, la de más alta resistencia al polvo y al agua que se otorga teléfono, sería capaz para aguantar un lavado a 60° y de dos horas de duración. Yo creo que no sería capaz. Por eso, revisa bien los bolsillos antes de poner la lavadora, ya que si lo metes a lavar lo más probable es que debas ir pensando cuál es el siguiente que te vas a comprar. Si tu presupuesto está limitado a 200 €, aquí tienes algunas propuestas interesantes y que van a darte una buena experiencia.

Dejándolo al sol

Otro de los candidatos a que el móvil dure muy poco, es dejándolo a que le dé el sol directamente y olvidarse de él. En primer lugar, sufrirá un colapso por aumento de temperatura y mostrará una advertencia en pantalla. Pero si no lo quitas inmediatamente de la exposición directa ni le retiran la funda, ve pensando que sus componentes internos van a sufrir daños irreparables. A tu móvil le sienta el sol tan mal como a cualquiera de nosotros, así que trata de llevarlo siempre bien protegido. Mucho cuidado si lo dejas en el salpicadero de un coche durante un viaje, el efecto se verá amplificado por la capacidad del parabrisas de hacer de lupa.

Usando accesorios de mala calidad

Sí, se trata de querer ahorrar donde no toca. Cables sin certificación, cargadores que se calientan en exceso, fundas que lo protegen en absoluto…. Piensa que la inversión en un teléfono móvil siempre es muy elevada, y que los accesorios siempre deben estar a la altura. Por tanto, no trates de ahorrar por ahí, porque la jugada puede salir bastante más cara. Hay personas que se gastan más de 1000 € en un dispositivo móvil, y luego lo protegen con una funda que no aguanta ni un asalto.

Probablemente, estas sean las tres maneras más rápidas de romper un teléfono móvil. Por tanto, cuesta muy poco tener algo de cuidado y hacer que nos acompaña durante toda su vida útil de perfecto estado.