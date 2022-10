Esto es todo lo que haces mal con tu móvil y no sabías

El uso cotidiano de nuestro teléfono móvil hace que caigamos en gran cantidad de errores que casi sin darnos cuenta. Por eso, esto es un listado de todas las cosas que no debes hacer con él y que, sin embargo, continúas haciendo por pura inercia. Ya lo sabes, es el momento de aplicar ciertos cambios en tu manera de actuar con tu dispositivo.

No hagas esto con tu móvil

Lo primero que debes tener presente es que cuanto más lo cuides, más te durará y mejor servicio irá a proporcionarte.

No apagarlo

Seguramente no hayas caído en la cuenta de cuánto tiempo llevas sin apagar el móvil, probablemente la última vez que ocurrió fue de manera fortuita que te quedaste sin batería. Pero es que no eres capaz de apagarlo ni cuando te subes a un avión. Además, la gran cantidad de problemas que va acumulando un dispositivo móvil con el paso del tiempo se arreglan dándole un par de minutos de descanso. ¿Realmente necesitas tenerlo encendido toda la noche? Piensas sobre esto y dale una vuelta, se vive mucho mejor cuando el móvil está apagado.

No llevarlo con funda

Es cierto que las fundas suelen matar el diseño y si fabricaran móviles indestructibles ninguno llevaríamos una. Pero se trata de un mal necesario y una funda salva por completo la ruina de tu teléfono móvil. Ten en cuenta estos consejos para elegir bien la mejor funda para tu móvil.

No protegerlo del Sol

El calor es ahora el enemigo número uno de un teléfono, ya que incluso los dispositivos más económicos incorporan protección contra el agua y la humedad. Hay que estar siempre muy atento del lugar donde tenemos puesto nuestro dispositivo, ya que los golpes de calor le afecta, yo no sé Vero puede dejar al teléfono completamente KO. Si te ocurre, sigue estas recomendaciones para volver a revivirlo y empieza quitándole la funda, a disipará antes el calor.

Meterte en el baño con él

Bien es cierto que los dispositivos tienen protección contra el agua y la humedad, pero el vapor caliente de la ducha suele ser bastante dañino. Por otro lado, si te sientas en el WC con el teléfono en las manos… No, no se trata de la mejor idea de cara a la higiene. Dedícate tu tiempo a ti mismo y el que pasas en el baño, que sea solo para ti, no para tu teléfono también.

Tener más apps de las que necesitas

Existen millones de aplicaciones móviles, pero probablemente con 20 o 25 de ellas tengas más que de sobra para tu día a día. Haz un repaso y borra todas aquellas que haga más de un mes que no utilices, porque te están ocupando espacio y dando más quebraderos de cabeza de los que necesitas.

También puedes apuntar a la lista la de meterlo en la cama a dormir contigo utilizarlos para ver series o películas en cualquier momento en vez de utilizar una tablet, un ordenador o una televisión. Piensa todo lo que tu móvil quiere que hagas y pon sobre una balanza todo lo que estás haciendo. La responsabilidad empieza por nosotros mismos.