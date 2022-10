Las claves para elegir bien una funda de móvil

Elegir una funda para nuestro móvil no solo debe perfilarse según criterios estéticos o de diseño, sino que son necesarios más factores para que nos ofrezca lo que necesitamos, protección. Hay muchas razones para que pongas funda al teléfono. Esto es lo que debe cumplir una funda para que se convierta en una fiel aliada y no comprometa tu dispositivo.

Claves para elegir tu funda de móvil

En primer lugar, una funda de móvil ha de cumplir con la función para la que se ha diseñado, ofrecer protección a tu teléfono. Para ello, y antes de dejarse llevar por lo bonita que es, valora que:

– Se adapta a buena a tu dispositivo. Es decir, que cubra bien todas las partes, incluyendo las esquinas.

– Tenga la altura suficiente para que la pantalla no quede a ras. Esto es aplicable las fundas que no llevan tapa para la pantalla.

– Tenga un aspecto sólido y de calidad. Las fundas demasiado finas no aguantan bien una caída al suelo y su función es meramente decorativa. Una funda de 2 euros, pongamos ese precio como ejemplo, no va a servir de mucho.

– Es importante que la funda no tenga elementos que puedan molestar o impedir bien su agarre. El mercado de fundas es muy extenso, demasiado, y hay desde fundas con orejitas a las que tienen hasta adornos inútiles. ¿Puede ser eso un impedimento para agarrarlas bien?

Es obvio que la personalización es un factor clave, y de hecho, lo es cada vez más. Sin embargo, el factor clave a la hora de elegir una funda es el de la funcionalidad, que nos proporcione un buen agarre y que, en caso de incidente, el móvil no sufra ningún daño.

¿Cuánto he de gastar en una funda?

Pues, evidentemente, lo que deseemos. Los modelos de piel hechos a mano alcanzan y sobrepasan los 100 euros, pero no es necesario llegar tan lejos para conjugar protección y diseño. Basta una vuelta por cualquier tienda online para comprobar que hay fundas que tienen un precio muy razonable y que van a darnos la protección que deseamos. Con un presupuesto de alrededor de 20 euros puedes tener modelos que cumplen de sobra con lo que necesitas. Piensa que se trata de una cantidad más que razonable para proteger un dispositivo que, a buen seguro, te habría costado más de 100 euros.

Por tanto, piensa que la función de la funda es la de proteger y aumentar la vida útil de tu teléfono. Tienes tantas y tantas entre las que elegir que, a buen seguro, puedes encontrar una que cumpla con esa función.