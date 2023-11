Este cargador inalámbrico de UGREEN me ha enamorado y te cuento por qué

Los dispositivos de carga inalámbrica están tomando un impulso muy amplio, porque cuentan con una serie de ventajas interesantes. He tenido la oportunidad de probar uno que, hasta el momento, es el que me convence de forma plena. El UGREEN Nexode USB C 100W es un producto a tener en cuenta si deseas un dispositivo versátil eficiente. Esta marca, reconocida por su versatilidad y soluciones a la hora de cargar, trae a la palestra esta propuesta integradora.

El cargador inalámbrico que lo hace fácil

Este cargador de 100W con tecnología MagSafe ofrece la misma capacidad de carga que cualquier modelo original de estas características, facilitando la carga con su sistema colocar y olvidarte, eliminando el desorden de cables. Es ideal para cualquier iPhone que incorpore carga inalámbrica. En mi caso particular, es un auténtico lujo poder disfrutar de la función En Reposo de iOS 17 y que muestra el reloj mientras me encuentro trabajando y hace que no me pierda ninguna notificación.

Por otro lado, el cargador USB C proporciona una potencia de hasta 100W en un solo puerto USB-C cargando un MacBook Pro M2 del 0% al 51% en tan solo 30 minutos. Además, permite cargar hasta cuatro dispositivos simultáneamente, cubriendo todas sus necesidades de carga. Puedes tener cargando tu dispositivo de manera inalámbrica, y hasta tres más. Es cierto que las necesidades de un mundo, cada vez más conectado hace de esta propuesta una muy interesante.

La placa magnética superior se ajusta hasta 65° para encontrar el ángulo ideal para nuestro teléfono, pudiendo tenerlo con el ángulo deseado. Su potente imán permite al iPhone puede rotar 360°, permitiendo el acceso a videos y llamadas durante la carga sin riesgo de deslizamientos, combinando así las funciones de soporte para teléfono y cargador.

Como es habitual en UGREEN, incorpora la innovadora tecnología de nitruro de galio, GaN, que aumenta la eficiencia de carga y reduce la generación de calor del cargador de 100W. El sistema de protección térmica monitorea la temperatura 800 veces por segundo, previniendo cortocircuitos; mientras que el sistema de distribución de energía ajusta inteligentemente la potencia de salida para proteger la batería de tus dispositivos.

Finalmente, el adaptador de corriente USB C de 100W con carga inalámbrica es compatible con una amplia gama de dispositivos. La carga MagSafe de 15W es compatible con el iPhone de la serie 12 en adelante, también es compatible con prácticamente cualquier ordenador, portátil y tablet que pueda cargarse con cable USB C.

El UGREEN Nexode USB C 100W está a la venta en Amazon, y desde hoy puedes aprovecharte de un importante descuento del 30 %. Sin lugar a duda, se trata de una opción más que interesante para quien desee eliminar esa maraña de cables en su escritorio y disponer de las ventajas de una carga inalámbrica rápida y fiable.