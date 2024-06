Estas son las apps imprescindibles en un iPhone en este 2024

Si tienes un iPhone, esta información te interesa porque voy a recomendarte 4 aplicaciones que deben estar en tu dispositivo en este 2024. Toma nota porque una de ellas es muy reciente y ha sido lanzada por Apple esta semana, proporcionando muchísima calidad a una tarea que realizas de manera recurrente. Estas son las apps más deseadas para iPhone en este 2024.

Final Cut Camera

Es una aplicación desarrollada por la compañía de la manzana mordida que permite dar un nuevo aire a tus vídeos, ya que ofrece controles manuales profesionales. Puedes conectar hasta cuatro dispositivos que tengan la aplicación para iniciar una grabación desde diferentes ángulos. Puedes personalizar la resolución, la frecuencia de fotogramas, el balance de blancos y dar ese toque profesional que necesitas a tus grabaciones. Tomarán un sentido mucho más profesional, por lo que puedes mejorar tus vídeos si investigas un poco cómo hacerlo. Este es el enlace de descarga para que comiences a descubrir todo lo que nos ofrece esta aplicación.

Descargar Final Cut Camera

Arch Search

Es un navegador que también se encuentra disponible para tu ordenador, pero que me estoy animando a utilizar en el iPhone. Es totalmente distinto a todo lo que he probado, ya que cuenta con funciones avanzadas como la de resumir una página web, y su navegación por pestañas es diferente a todo lo que has imaginado. La experiencia es muy agradable, por eso te recomiendo que le eches un vistazo para probarlo. Eso sí, la curva de aprendizaje puede ser un poco lenta, porque es un navegador pensado para romperte los esquemas. Pero si le dedicas tiempo, seguro que te animas a comenzar a utilizarlo y a sustituir Safari por este. El enlace de descarga para tu iPhone se encuentra aquí debajo.

Descargar Arc

TouchRetouch

Una aplicación simple que permite eliminar objetos que aparecen en tus fotografías y que las estropean. Por ejemplo, te has hecho una buena foto con tu pareja y detrás de vosotros aparece un hombre oteando el horizonte. Unos simples gestos con el dedo conseguirán que desaparezca y que tengáis la foto que siempre has deseado. Lo mejor de todo es que es muy sencilla de utilizar y cuenta con excelentes valoraciones. Da un nuevo aire a tus fotografías sin invertir mucho tiempo en el aprendizaje; es muy intuitiva y todo lo que hace, lo realiza a la perfección. Puedes descargarla comprobar que lo que te digo es cierto.

Descargar TouchRetouch

AllTrails

Es la aplicación que todas las personas amantes de la naturaleza deben tener en su iPhone. Permite descubrir nuevas rutas y senderos, conocer todos los detalles antes de salir de casa, y conocer el estado del terreno con las fotografías más recientes de los usuarios. De hecho, fue una de las aplicaciones nominadas a mejor app para iPhone de 2023, y no se trata de una casualidad. Lo mejor es que lo compruebes por ti mismo y la descargues ahora mismo para comprobar todo lo que puede hacer por ti. Por cierto, tampoco te despistes y echa un ojo a estas aplicaciones de senderismo que puedes disfrutar de este verano.

Descargar AllTrails

Estas son algunas de las apps imprescindibles que debes tener en tu iPhone en este 2024. Como puedes apreciar, la variedad es la tónica dominante. Si piensas que hay alguna aplicación que debería estar en el listado, no dudes en dejar un comentario y proponerla.