Todos cometemos algunos errores cuando cargamos nuestro teléfono móvil. A menudo nos quejamos de la poca duración de la batería, pero existen algunas precauciones para recargar un smartphone de manera inteligente. Vamos a ver seis que consideramos clave. Estos son los 6 errores que debes evitar al cargar tu smartphone.

Errores al cargar el smartphone

En primer lugar, entre los errores que debemos evitar a la hora de cargar el teléfono móvil, está el hecho de esperar a que la batería se descargue por completo y que el móvil se apague solo. Según un estudio reciente, esta práctica tiene, de hecho, el efecto de reducir enormemente la duración de la propia batería: con una práctica regular de descarga profunda incluso pasaría de 1000-2500 ciclos de vida a 300-500 ciclos.

Por otro lado, es un error recargar mientras la batería todavía muestra un 50% de autonomía. Es una práctica comprensible dado que mucha gente cree que no tendrá batería suficiente antes de que acabe el día, pero debe evitarse. De hecho, es posible que hayas notado que tu nuevo teléfono recién encendido muestra una carga de alrededor del 40% y esto no es casualidad: en este nivel, la batería funciona mejor, mientras que en un grado más alto se degrada más fácilmente. Deja que aguante así durante todo el día y al llegar a casa por la noche puedes poner a cargar tu smartphone sin problema.

También es incorrecto utilizar cualquier cargador : no es obligatorio utilizar el que se suministra pero puedes optar por otro modelo que respete escrupulosamente su amperaje. De lo contrario, corres el riesgo de dañar la batería, con recargas más largas, ciclos de vida más cortos o sobrecalentamiento peligroso.

Otra práctica está absolutamente prohibida: recargar el teléfono desde una PC. La razón está, como antes, en el amperaje : el puerto USB de un PC solo puede soportar la carga de 0,5A, mientras que un cargador medio asegura 1A. Según una nueva investigación, cargar regularmente tu teléfono desde un PC provoca una disminución del 65% en la capacidad de la batería original cuando se somete a una temperatura de 40 ° C. También es un error usar el teléfono mientras se está cargando: de hecho, el sobrecalentamiento conduce a la degradación de la batería y otros componentes.

También es recomendable no cargar el smartphone hasta el 100%. Esto no es un error real y la carga completa no está prohibida, pero es mejor evitarlo. ¿Alguna vez has notado que los últimos dígitos tardan más en cargarse? Esto sucede porque hasta el 80% de las celdas del acumulador no tienen problema, mientras que para el 20% restante el camino es más difícil y las celdas se deterioran. Por último, señalar también algo que mucha gente desconoce: cargar el teléfono con la función de «recarga rápida», ya que es muy negativo para la duración de la batería : si esta última se recarga lentamente, habrá una razón; querer recargarlo en unos minutos es abusar de su potencia.