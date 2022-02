La batería de tu teléfono móvil es, junto con la pantalla, uno de los elementos más sensibles. Cuidarla correctamente hará que la vida útil de tu teléfono se prolongue en el tiempo. Muchas veces no sabemos cómo cuidar de ella y realizamos acciones que pueden perjudicar su salud. En este artículo vamos a darte una serie de consejos sobre cómo cuidar la batería de tu móvil. Son trucos muy sencillos de aplicar y si te acostumbras a ellos, podrás gestionar mejor tu batería. ¿Te animas a conocerlos?

Cómo cuidar la batería de tu móvil

Para que la batería de tu móvil dure mucho más tiempo y no debas sustituirla al cabo de un año, nuestros consejos pasan por realizar estas acciones.

Tenerlo cargando lo imprescindible

¿Eres de los que enchufa el móvil antes de irse a la cama? Así, cuando despiertas, te lo encuentras a tope. Pero tu teléfono no necesita estar conectado 8 horas al cable para cargarse. Desecha esa práctica y ponlo mejor a cargar desde que te levantas hasta que te vas a trabajar o a estudiar. Y si deseas ahorrar tiempo, nada mejor que el Modo Avión para que la carga se realice mucho antes.

Usar accesorios de calidad

El cargador y cable que incorpora tu fabricante es seguro y de calidad. peor su por alguna razón compras más para la oficina o de repuesto, no seas rácano y vayas a lo más barato. Tienes cientos de propuestas de buena calidad en tiendas online como Amazon. Un buen cable es siempre una inversión que sale rentable. No, no vas a comprar cables de calidad por 1 euros, pero sí por 8 o 9. En cuanto a cargadores, ocurre lo mismo. No pierdas los que incorporan el Nitruro de Galio en sus componentes. Son cargadores que apenas se calientan. Lee nuestra recomendación en cuanto a cargadores.

No agotes la batería

Dejar consumir la batería no es una buena medida para su salud. Lo mejor es comenzar a cargar en cuanto su porcentaje de carga empiece a bajar del 40%. Y tampoco es necesario que si lo tienes cargando y está al 97% lo dejes hasta llegar al máximo.

Carga en este orden

Para que la carga sea más efectiva, es recomendable que cargues con estos dispositivos.

Cargador estándar de carga rápida (sólo si tu móvil la admite).

Cargador inalámbrico de carga rápida (sólo si tu móvil la admite).

Cargador de mechero del coche (en caso de viaje largo).

Con una batería externa de 2 amperios.

Cargador a un puerto del ordenador (menos eficiente)

Siguiendo estos consejos, podrás cuidar mejor de la batería de tu móvil y hacer que su curva de deterioro no sea tan pronunciada. eso sí, cuando la batería no da de sí y queremos seguir utilizando el teléfono, valorar el cambio de la pila es la mejor opción y no te costará mucho.