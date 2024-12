Dónde ver online la Misa del Gallo 2024

Para el cristianismo, el día de la Navidad marca una etapa muy importante. Por eso, en este artículo deseo indicarte cuáles son todos los medios a tu disposición para ver online la Misa del Gallo 2024. Si no tienes la opción de estar cerca de un aparato de televisión, prueba estas opciones en tu dispositivo móvil o en una tablet.

Dónde ver la Misa del Gallo 2024

Sin duda, las mejores opciones para ver la Misa del Gallo 2024 es acudir a YouTube. Por eso, hemos recogido tres opciones diferentes, dos de ellas desde España y la que se va a hacer desde el Vaticano. Además, encontrarás numerosas opciones para que no te pierdas este evento tan importante. Hay que tener en cuenta que algunas de estas misas del gallo no van a tener lugar desde las 12:00 de la noche, y un claro ejemplo es la que se realiza desde el Vaticano. En este caso, se adelanta su celebración unas horas.

Horarios y detalles de las celebraciones

Misa del Gallo desde el Vaticano

La tradicional Misa del Gallo presidida por el Papa Francisco se celebrará el 24 de diciembre a las 19:30 horas. Este año, la celebración tendrá un significado especial, ya que el Papa abrirá la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, dando inicio al Jubileo 2025. Desde este enlace podrás acceder a la celebración.

Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla celebrará su Misa del Gallo el 24 de diciembre a las 23:30 horas, presidida por el Arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Los fieles podrán acceder a la catedral desde las 23:00 horas. Pincha en este enlace para acceder a la Misa del Gallo desde Sevilla.

Catedral de Valencia

En la Catedral de Valencia, la Misa del Gallo 2024 será oficiada por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, a las doce de la noche del 24 de diciembre. Pincha en este enlace para encontrar la celebración que tendrá lugar en la capital valenciana.

Es importante recordar que estos enlaces estarán activos en el momento de la celebración. Si no puedes ver la misa en directo, muchas de estas plataformas ofrecen la opción de ver la celebración en diferido o repetición, permitiéndote adaptarte a tu horario y no perderte esta importante celebración navideña. La tecnología nos lo pone muy sencillo a la hora de acudir a una celebración como esta desde cualquier lugar. Ya no hay excusa para que se te pase Misa del Gallo 2024 si es tu deseo verla.