Cómo comprar tecnología bien en el Black Friday

El próximo viernes 25 de noviembre tenemos una nueva edición del Black Friday. Muchos seremos los que nos lancemos a comprobar las ofertas existentes en los principales comercios electrónicos para tratar de adquirir algo con un buen descuento. Pero no hay que hacerlo a locas, toma nota de estos consejos para acertar en tu compra de tecnología en este Black Friday.

Cómo acertar este Black Friday

En primer lugar, piensa que antes de que empiece la jornada de ventas, debes tener un listado de posibles productos que te hagan falta. Desde un secador de pelo a un móvil por menos de 300 euros. Ir al Black Friday sin nada claro, y con la tarjeta bien calentita, puede llegar a ser peligroso. Hay ediciones del Black Friday, como la de 2020 o la de 2021 que no fueron nada espectaculares, al contrario que las ediciones de 2016 o 2017. Así que, no compres a ciegas.

Si quieres aumentar más tu seguridad, cíñete a comercios electrónicos conocidos y evita aquellos demasiado nuevos o de los cuales no haya referencias. Una buen a manera de saber algo de ese comercio del cual no has oido hablar previamente es poner en Google «nombre del comercio opiniones». Si no hay nada, no compres. Y si hay negativas, pues menos.

Mucho cuidado con los precios que se ponen en esta jornada. Hay veces que los descuentos no son tales o previamente se ha subido. Si eres asiduo a Amazon, esta herramienta es básica para comprobar la evolución de precios. Solo necesitas registrarte, y puede ayudarte mucho en tus compras.

Permanece atento a canales como Chollometro, que diariamente recogen y publican muchas ofertas interesantes y que están verificadas. Puedes encontrar descuentos que merecen la pena.

Quienes se llevan las mejores ofertas son los que antes llegan a ellas. Por tanto, si tienes disponibilidad de estar conectado desde primera hora, podrás descubrir antes lo que se pone a la venta y llevártelo. Los stocks suelen ser muy limitados, por lo que es normal que aquellos más jugosos se agoten pronto.

Pero sobre todo, lo mejor para afrontar el Black Friday con garantías es tener muy claro que debes comprar sólo si te interesa. De manera general, el público se vuelve loco con estas jornadas de ventas, pero hay veces en las que no merece la pena el esfuerzo de comprar, porque no hay nada que realmente sea un buen chollo u oportunidad. Así que, comprar con conciencia y teniendo muy claro previamente, qué es lo que necesitas, es la mejor forma de disfrutar de este día.