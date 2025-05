Bruselas pone en jaque a TikTok por incumplir la ley de servicios digitales

TikTok vuelve a estar en el punto de mira de las autoridades europeas. La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento formal contra la red social por presuntas infracciones graves de la ley de servicios digitales, una normativa que busca proteger los derechos fundamentales de los usuarios en línea, especialmente de los menores. Si se confirma el incumplimiento, la sanción podría alcanzar el 6% del volumen de negocio mundial de la compañía.

TikTok, bajo el foco de la UE

El proceso se basa en una investigación preliminar que apunta a que TikTok no está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de los más jóvenes. En concreto, se acusa a la plataforma de permitir un acceso demasiado fácil a contenidos potencialmente dañinos, de no aplicar correctamente sus medidas de control parental y de no garantizar la verificación efectiva de la edad de los usuarios.

Protección infantil en entredicho

Uno de los puntos que más preocupan a Bruselas es el sistema de verificación de edad de TikTok, que, según la Comisión, no es lo suficientemente robusto para evitar que menores de edad accedan a contenidos no adecuados. Además, también se cuestiona la eficacia del diseño del algoritmo de TikTok Lite, una versión ligera de la app lanzada recientemente en varios países europeos, incluida España.

En este sentido, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha sido contundente: «Debemos proteger a nuestros menores. TikTok parece no estar respetando sus obligaciones bajo la ley de servicios digitales”» La plataforma ya había sido advertida previamente por la inclusión de mecanismos como los «programas de recompensas» que fomentan un uso excesivo entre jóvenes.

Posible multa histórica

De confirmarse la infracción, TikTok podría enfrentarse a una de las mayores sanciones impuestas hasta la fecha en virtud de la ley de servicios digitales. Esta normativa, en vigor desde 2023, obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluidos aquellos que afectan a la salud mental, la seguridad y los derechos de los usuarios más vulnerables.

En su investigación, la Comisión también examina si TikTok ha sido transparente con respecto a sus sistemas de recomendación y a la publicidad personalizada dirigida a menores. Bruselas ha solicitado ya más información a la compañía y podría ampliar el alcance del procedimiento si surgen nuevas pruebas.

Un caso que sienta precedente

Este proceso podría marcar un antes y un después en la aplicación de la ley de servicios digitales. Aunque otras plataformas como X (antes Twitter) o Meta han sido objeto de escrutinio, el caso de TikTok destaca por centrarse en la protección infantil y por el potencial impacto que podría tener en el modelo de negocio de la empresa.

Cabe recordar que TikTok ya fue objeto de una investigación similar en Estados Unidos, donde también se le acusó de recopilar datos de menores sin consentimiento. La empresa asegura que está colaborando con las autoridades y que ha implementado medidas para mejorar la seguridad, pero la Comisión considera que estas no son suficientes.

Más allá de TikTok

La actuación de la Comisión Europea también lanza un mensaje claro a otras grandes tecnológicas: la ley de servicios digitales no es papel mojado. Las plataformas designadas como «muy grandes» tienen la obligación legal de rendir cuentas, y Bruselas está decidida a hacer cumplir las normas.