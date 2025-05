Cómo liberar espacio en el móvil sin borrar tus fotos o apps favoritas

No importa si tienes un móvil con 128 GB o de 256, en algún momento y a poco que no tengas cuidado aparece el temido mensaje de «almacenamiento lleno». Y claro, lo último que quieres es borrar fotos, vídeos o apps que usas cada día. Pero sí, se puede liberar espacio en el móvil sin renunciar a lo esencial. Solo hay que saber dónde mirar.

Ese espacio fantasma que puedes recuperar

Muchas apps, especialmente redes sociales y navegadores, acumulan datos temporales que no sirven para nada. Se quedan ahí, ocupando espacio sin aportar valor. Si usas Android, puedes ir a Ajustes > Aplicaciones, elegir la app y darle a «Borrar caché». O bien, activar la opción que aparece en esta captura de aquí debajo y que pertenece a una app.

En iPhone, es más limitado, pero algunas apps como WhatsApp permiten hacerlo desde sus propios ajustes o puedes desinstalarlas y volverlas a instalar sin perder nada.

Guarda tus fotos en la nube

Google Fotos, iCloud o OneDrive te permiten subir automáticamente todas tus fotos y vídeos. Lo bueno es que, una vez están a salvo en la nube, puedes borrarlos del móvil sin miedo. Google Fotos tiene incluso un botón que hace este trabajo por ti. Y no, no necesitas pagar, al menos al principio. Sin que debas abonar un céntimo tienes 15 GB.

Detecta los archivos más pesados y actúa

A veces, un par de vídeos que grabaste hace meses están ocupando más espacio que todas tus fotos juntas. Usa apps como Google Files o la app Archivos de iOS para localizarlos. Puedes moverlos a un disco externo, al ordenador o a la nube. Es sorprendente lo que puedes liberar en solo unos minutos.

Duplicados, capturas y memes: el trío matador

WhatsApp, y las redes sociales son fábricas de fotos duplicadas, memes y capturas que nunca más volverás a mirar. En Android, de nuevo Google Files te ayuda a hacer limpieza sin complicaciones. Y de paso, revisa tu carpeta de Descargas. Probablemente está llena de capturas que ya no necesitas.

WhatsApp también tiene la culpa

Aunque no te des cuenta, WhatsApp guarda cada imagen, vídeo y audio que recibes. Puedes ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento y ver qué chats están ocupando más espacio. Desde ahí puedes borrar solo los vídeos grandes, por ejemplo. También conviene desactivar la descarga automática de archivos si recibes muchos. Si no lo haces, cualquier contenido que recibas se almacena automáticamente. En caso contrario, tú decides qué guardar.

No uses el móvil como un trastero eterno

Hay algo que muchos usuarios olvidan: el móvil no está pensado para guardar toda tu vida. Si lo pierdes o se estropea, todo lo que no esté en la nube o copiado en otro lugar… desaparece. Y aquí viene lo curioso: la mayoría se queja de que no tiene espacio, pero no quiere pagar los dos euros al mes que cuesta un plan de almacenamiento extra en Google Fotos o iCloud. Es un ahorro mal entendido. Por el precio de un café puedes tener copia de seguridad automática y liberar gigas cada semana. Si lo piensas bien, es de lo más rentable.

Reiniciar de vez en cuando también ayuda

No es magia, pero reiniciar el móvil puede liberar algunos megas de espacio temporal que se acumulan sin que lo sepas. Si ves que hay gigas ocupados en la sección “Sistema” o “Otros” que no puedes borrar, este pequeño gesto puede marcar la diferencia. Y si todo falla, siempre puedes restablecer el móvil, pero haz copia de seguridad antes, claro.

¿Tu móvil tiene ranura para tarjeta SD? Aprovéchala

En Android, muchos modelos permiten añadir una tarjeta microSD. Ahí puedes mover fotos, vídeos y archivos grandes para aligerar el almacenamiento interno. En iPhone esto no es posible, pero existen accesorios externos con conector Lightning o USB-C o memorias que se conectan por WiFi. No es lo más cómodo del mundo, pero funcionan.

El truco de reinstalar apps sin perder nada

A veces, una app puede pasar de ocupar 200 MB a más de 2 GB por culpa de la caché y los datos acumulados. Si ves que alguna ha crecido demasiado, prueba a desinstalarla y volver a instalarla. No perderás tus datos si tienes copia en la nube o tu cuenta vinculada. Con apps como Spotify, Telegram o TikTok funciona bastante bien.

No hace falta ser un obseso de la limpieza, pero si cada mes haces un repaso rápido a tus fotos, archivos grandes y apps que no usas, tu móvil te lo agradecerá. Más espacio, más fluidez, menos avisos molestos, y todo sin borrar nada importante, solo hace falta dedicarle un ratito. Liberar espacio de tu móvil sin tener que borrar es posible.