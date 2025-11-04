Así es el SoyMomo Space 3.0, el reloj infantil que da libertad a los niños y tranquilidad a los padres

Cuando los pequeños comienzan a ganar independencia, cada salida al parque, al colegio o a casa de un amigo puede generar cierta inquietud. El SoyMomo Space 3.0 nace justo para eso, ofrecer tranquilidad a las familias sin renunciar a la libertad que los niños necesitan. A simple vista parece un reloj colorido y resistente, pero detrás esconde un pequeño universo de tecnología diseñada para cuidar.

Este smartwatch infantil actúa como un primer móvil, pero sin las distracciones ni los peligros habituales. No tiene redes sociales, no permite instalar aplicaciones externas y solo puede comunicarse con los contactos autorizados por los padres. Es decir, llamadas y mensajes limitados al círculo familiar, lo que evita que desconocidos se acerquen al niño a través del dispositivo. Todo se gestiona desde la app para padres de SoyMomo, donde se añaden los contactos, se revisan los mensajes o se ajusta el horario de uso.

Localización en tiempo real y zonas seguras

Una de las funciones más valoradas del SoyMomo Space 3.0 es el GPS con inteligencia artificial MomoGPS, que combina señal satelital, Wi-Fi y red móvil para ofrecer una ubicación precisa y actualizada. Desde el teléfono de los padres es posible ver en tiempo real dónde está el niño y recibir notificaciones automáticas cuando entra o sale de zonas seguras, como el colegio o casa de los abuelos.

Incluso cuenta con MomoMaps, una versión adaptada para que los pequeños puedan orientarse por sí mismos con indicaciones sencillas hasta los lugares familiares que se hayan configurado.

Conectividad y comunicación con calidad

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. El reloj viene con una tarjeta SIM de SoyMomo que utiliza cobertura Movistar, lo que asegura buena señal en prácticamente cualquier rincón de España. Así, los niños pueden hacer y recibir videollamadas HD con sus padres o enviar mensajes de voz con buena calidad. La compañía ha integrado un sistema de cancelación de ruido con inteligencia artificial que mejora la claridad del audio, de modo que cada conversación suena nítida incluso en entornos ruidosos como el patio del colegio o la calle.

Se pueden contratar los siguientes planes:

SoyMomo SIM Lite

SoyMomo SIM

SoyMomo SIM Plus

Por otro lado, el dispositivo dispone de un botón SOS que, con solo mantenerlo pulsado, envía una alerta inmediata al teléfono de los padres con la ubicación del niño. Esta función, aparentemente sencilla, se convierte en un recurso clave para emergencias o situaciones inesperadas. Y todo ello en un cuerpo robusto con certificación IP67, resistente al polvo y al agua, probado frente a caídas, rayones y altas temperaturas. Es un reloj preparado para seguir el ritmo de la infancia.

Aprendizaje y diversión en equilibrio

El SoyMomo Space 3.0 no se limita a la seguridad. También busca ser una herramienta educativa y divertida. Incorpora HeyMomo, una app que actúa como una especie de asistente inteligente para niños, similar a ChatGPT pero adaptado a su edad. A través de conversaciones seguras y contenido supervisado, los pequeños pueden aprender sobre ciencia, matemáticas, naturaleza o música, fomentando la curiosidad sin exponerlos a Internet abierto.

Además, existe un modo Clases que bloquea todas las funciones excepto las llamadas de emergencia durante el horario escolar, evitando distracciones. Otro añadido interesante es SoyMomo Friends, que permite chatear solo con otros niños que tengan el mismo reloj y estén aprobados por sus padres. Se trata de un entorno cerrado y controlado que fomenta la comunicación segura entre compañeros del colegio o primos, sin riesgo de contacto externo. Y para los ratos libres, el reloj es compatible con Spotify, de modo que pueden escuchar su música favorita con auriculares Bluetooth.

Pensado para el día a día

La autonomía también está bien resuelta: la batería puede alcanzar hasta 48 horas de duración, suficiente para dos días completos de uso habitual. Así los padres no tienen que preocuparse constantemente de cargarlo, y los niños pueden llevarlo a diario sin interrupciones.

El SoyMomo Space 3.0 tiene un precio de 119 euros. No es un reloj para niños más, sino una manera de acompañarlos en sus primeros pasos hacia la autonomía digital, con el equilibrio justo entre libertad y protección.