Las apps imprescindibles en Navidad que debes tener en tu móvil

La Navidad está a la puerta de la esquina y el ambiente ya se palpa en lascares. ¿Has pensado en las apps que pueden echarte una mano en estos días? La selección que te proponemos de apps de Navidad es imprescindible para pasar unos días mucho más completos.

Las apps que no pueden faltar en Navidad

Esta selección es muy variada y tal y como redes apreciar, seguro que te saca de un apuro en algún momento en concreto.

Villancicos

Sí, navidad es tiempo de villancicos y te guste o no vas a tener que cantar. Si no andas muy allá de ánimos o de conocimiento de las letras de los más conocidos, aquí puedes tener la herramienta que necesitas. Está disponible para Android, así que no la dejes pasar. Sabes que sí o sí vas a tener que ponerte a cantar.

Vinos

Es evidente que saber de vinos es siempre un valor, sobre todo cuando lo que deseas es ganarte la admiración de los demás. Así que ponte al día sobre los caldos más habituales y ve preparando el camino para la cena. Nuestra recomendación pasa por Vinino, una app disponible en Android y en iOS. Cuenta con sistema de reconocimiento de etiquetas muy interesante, gracias al cual y mediante la cámara podrás saber todo sobre el vino que tienes enfrente. Ya no habrá vino que se te resiste y tu opinión será tenida en cuenta.

Nudos de corbata

A las apps de nudos de corbata dedicamos un artículo en exclusiva, pero rescatamos la que es quizás la app más completa para hacer bien tu nudo. Puedes aventurarte con los lazos más complejos y vistosos, por lo que descarga ya Nudo de corbata para iPhone y presume de un complemento que siempre viste mucho, no te permitas ir de cualquier manera.

ElfYourself

Desde su aparición hace poco más de una década se ha convertido en la app imprescindible para felicitar las fiestas. Puedes hacer unos videos espectaculares caracterizado como un elfo, y vas a asegurarte las risas. de todos. Puedes descargarla en Android y en iOS.

Chistes

Puede que la reunión familiar o la cena de empresa no vaya siendo todo lo animada que deseabas. Así que saca esta app y apréndete algunos chistes para animar el cotarro. Elige bien dependiendo de lo que tengas delante y saca una sonrisa del resto de amigos y familiares. Nuestra app recomendada es 10000 chistes, así que tienes donde elegir. Puedes descargarla en Android.

Estas son algunas de las apps de Navidad imprescindibles para poder sobrevivir durante estos días. No lo dudes, descárgalas lo antes posible y pasa unas fiestas navideñas bien tranquilas.