La corbata es un elemento indispensable cada día para millones de personas. Para ellas quizás no esté destinado este articulo, sino para quienes se enfrentan al trance de anudarse la corbata por primera vez o simplemente desean cambiar de tipo de nudo. Ahora puedes hacerlo gracias a estas apps para bordar como nadie la tarea del nudo de la corbata. Ya es hora de aparecer por cada de tus suegros en Navidad con un nudo bien bonito, y no con algo sin gracias y con aspecto de calcetín arrugado.

Apps para hacerte bien el nudo de la corbata

Nudo de corbata

Bajo este original nombre se esconde la app que te enseñará a hacer bien el nudo. Ya sea el conocido Windsor, el Pratt o el Cuatro en Mano, la app te permite realizar aquellos que más te gusten. Incluso se atreve con las corbatas de lazo o pajaritas. Intuitiva, fácil de manejar y gratuita, aunque con compras dentro de la app. Puedes descargarla aquí para iPhone.

Nudos de corbata

Aunque no es la misma que la anterior, se podría decir que es su equivalente para Android. A base de videotutoriales te muestra todos los secretos de los nudos más impactantes. Vamos, que en cuestión de un rato de práctica podrás presumir de nudo bonito y resultón. Puedes descargarla desde este enlace.

Tie Right

Disponible para iPhone, esta app se centra en lo fundamental, enseñarte a hacer bien los principales nudos de corbata que más se llevan. Fácil de utilizar, promete cero distracciones y un estilo desenfadado. Aunque se encuentra en inglés, esto no supone ningún problema para que puedas llevar bien tu nudo.

Tie Master

Nada menos que 21 nudos diferentes es lo que te enseña esta app. Toma nota de todos ellos.

01. Four-in-hand

02. Half-Windsor

03. Windsor

04. Simple(Oriental)

05. Diagonal

06. Atlantic

07. Pratt (Shelby)

08. Kelvin

09. Plattsburgh

10. Prince Albert

11. St. Andrew

12. Victoria (Doble simple)

13. Hanover

14. Grantchester

15. Cavendish

16. Murrel

17. Eldredge

18. Trinity

19. Van Wijk

20. Balthus

21. Bow Tie

No solo te enseña de forma clara, sino que te da propuestas sobre cómo combinar bien las corbatas con las camisas. Una joyita de app que se encuentra disponible para dispositivos Android y que puedes descargar aquí.

Ya no hay excusas para llevar bien hecho el lazo. Las apps de nudo de corbata te enseñan lo que siempre has querido aprender y no sabías cómo. Querrás ganarte de una vez el cariño de tus suegros, ¿no? Esta Navidad va a ser el momento. Por cierto, si eres mujer y deseas dar un nuevo aire a las corbatas de tu marido, te mostramos cómo hacerte un precioso cinturón con ellas.