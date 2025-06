Adiós a las tiendas físicas: lo que prepara Google podría acabar con las tiendas tal y como las conoces

Google ha decidido revolucionar el mundo de las compras con una directriz que puede cambiar las reglas del juego. La compañía americana introducirá próximamente el probador virtual para las tiendas, que funcionará gracias a la inteligencia artificial y tiene como objetivo dar más facilidades a los consumidores que compran a través de internet. Consulta en este artículo la decisión de Google que puede acabar con las tiendas físicas tal y como las conocemos en la actualidad.

El comercio electrónico se ha disparado en los últimos años gracias al avance de las nuevas tecnologías. Sólo en España, el comercio electrónico generó 99. 200 millones de euros con una tasa de crecimiento del 3% con respecto al año anterior. Nuestro país superó en los últimos meses por primera vez la franja de 30 millones de compradores y estos guarismos aumentarán en 2025 por las bondades que ofrece la tecnología.

A día de hoy, en cuestión de minutos puedes comprar cualquier prenda de ropa y disfrutar de ella sin moverte del sofá de tu casa. Ahora Google pretende revolucionar el mundo de las compras con la figura del probador virtual que llega para cambiar las tiendas físicas tal y como las conocemos. Gracias a la inteligencia artificial, cualquier persona podrá introducirse en un probador a través del teléfono móvil y seleccionar las prendas que mejor le convengan. Esta nueva herramienta de la compañía americana llegará en los próximos meses para suponer una revolución en el comercio electrónico.

El probador virtual de Google para las tiendas

El probador virtual de Google llega para facilitar la vida de las personas y todo hace indicar que supondrá una revolución en la forma de comprar de los ciudadanos. Esta nueva tecnología funcionará gracias a la inteligencia artificial, que será el motor de esta aplicación que podrá instalarse en el smartphone de cualquier persona que tenga una cuenta activada en cualquier comercio.

Try it on es el nombre del probador virtual que fue presentado en el evento para desarrolladores Google I/O de este 2025. Esta herramienta incorpora la inteligencia artificial de Gemini, que tiene la capacidad de entender el cuerpo humano, la moda y los diferentes matices de la boda.

Sólo con subir una fotografía de cuerpo entero, el cliente que disponga de esta herramienta podrá conocer cómo le queda cada prenda en cuestión de segundos. Esto será una revolución en lo que respecta a las tiendas físicas y el modelo del comercio online. Esta herramienta está en desarrollo en el Search Labs en Estados Unidos y todo hace indicar que en los próximos meses será puesta en circulación.

Google y la inteligencia artificial

Google ha hecho una apuesta fuerte con la inteligencia artificial y en el mismo evento también anunció un agente de IA que ayudará a los clientes en la compra del producto a través de la aplicación. Una de las grandes ventajas es que podrán comprar la prenda que quieran cuando esté la talla esperada o haya una rebaja significativa en el precio.

El funcionamiento de esta inteligencia artificial fue analizado por Lilian Rincon, vicepresidenta de producto de compras para el consumidor de Google. «Ahora puede decir: ‘Oye, quiero esos zapatos, pero tienen que ser talla 8 y los quiero en este color en particular’. Luego, (si el producto baja de precio) recibe una notificación para que confirme que aún quiere que compre eso por usted», dijo sobre el funcionamiento de esta herramienta presentada hace semanas. «Luego, el agente irá al sitio web del vendedor con la talla, el color o lo que le haya indicado, lo agregará a su carrito y lo comprará en su nombre», finalizó durante su ponencia en un evento en el que Google volvió a poner de manifiesto que va muy en serio con la inteligencia artificial.