5 malos hábitos que estropean tu teléfono móvil y reducen su vida útil

Cuando nos compramos un teléfono lo hacemos con el objetivo de que, al menos, nos dure unos dos o tres años. Pero bien cierto que hay una serie de malos hábitos que pueden reducir este tiempo, incluso llegar a un mal funcionamiento prematuro del propio móvil. Toma nota de cuáles son los más habituales para, en la medida de lo posible, evitarlos y así poder disfrutar al máximo de tu dispositivo.

Evita todo esto con tu móvil

Muchos de ellos los tenemos bastante interiorizados, pero un simple cambio de hábitos siempre es beneficioso, no solamente para el teléfono móvil en sí, sino para ti.

No protegerlo bien

La tentación de llevar el teléfono sin funda siempre está ahí, de hecho, es la única manera que tenemos de disfrutar de su diseño sin alteraciones. Pero es evidente que la funda aporta bastante más de lo que quita, al igual que el protector de pantalla. La mayor parte de veces que el teléfono se nos cae al suelo suele ser de manera fortuita, y no puede tener un control total sobre él para evitar esta caída. La última que he sufrido con el mío ha sido en la cola de embarque del aeropuerto, la persona que iba delante mía llevaba una abultada la mochila y yo estaba consultando el teléfono. Al girarse, mandó mi dispositivo al suelo. ¿Podría yo haber previsto esta situación? En absoluto, así que lo mejor es que inviertas en una funda de buena calidad y en un protector de pantalla. Evita la tentación de gastarte 1500 € en tu teléfono móvil móvil y tratar de protegerlo con una funda de un euro.

Esos cargadores de quién sabe dónde

Ya son muchos los fabricantes que no incorporan el cargador en la caja, solamente el cable y el pincho de la SIM. Si tienes que comprar un cargador, aplica el mismo criterio que la funda, no vayas al primer bazar que te encuentres para tratar de ahorrarte 10 €. Desgraciadamente, se siguen vendiendo cargadores que no cumplen unos altos estándares de seguridad, aunque en territorio europeo es obligatorio. No importa, gástate 20 o 30 € en un cargador lo suficientemente potente y seguro y que además servirá para que puedas alimentar otros dispositivos. Los cargadores más económicos nunca aseguran un flujo de carga continuo. Emplea esta misma norma con el cable si no usas el original que viene con tu teléfono.

El Sol es un auténtico killer

El calor es el principal enemigo de tu teléfono móvil ahora que muchos de ellos cuentan con protección suficiente contra el agua y el polvo. Que un dispositivo móvil sufra un golpe de calor puede llegar a ser letal y dejarlo inutilizado. Probablemente se trate de uno de los malos hábitos con tu teléfono, móvil más extendido, perder la noción de dónde lo tenemos y cuando queremos echar cuenta de él vemos que está recibiendo los poderosos rayos del astro rey.

En caso de que ocurra, el teléfono emitirá una alerta en la pantalla y te indicará cuáles son los pasos a seguir. Todo esto si el tiempo de exposición no es demasiado largo. Si te ocurre, retira el teléfono de la fuente de calor, quítale la funda y apágalo. Olvídate de él durante bastantes minutos y por supuesto, no trates de acelerar el proceso metiéndolo dentro del frigorífico. Si no ha alcanzado una temperatura demasiado alta, esto no va a tener consecuencias en el teléfono, pero no siempre es así.

Llevarlo al límite

Esta semana pasada hablaba con una amiga y realmente me contó algo a lo que no daba crédito, tuvo que mostrarme su teléfono para convencerme. Tenía guardadas más de 50.000 fotos y vídeos en el dispositivo, presumiendo además de ello. Por supuesto, no soy nadie para decirle si es mucho o poco, pero soy de la opinión que un dispositivo no puede llegar a ese límite. Y eso que precisamente la memoria de mi teléfono es de 1 TB, pero tengo libres más de 920 MB. No por alcanzar ese límite tu teléfono va a funcionar mal, pero no existe la necesidad de forzar tanto la máquina, pero es cuestión de comprobar cómo se va a comportar el móvil con el paso del tiempo soportando tanta presión de archivos.

Igualmente, hay personas que se vanaglorian de no acordarse cuándo fue la última vez que apagaron el teléfono. Volvemos a lo mismo, probablemente a tu dispositivo no le pase nada si no lo haces, pero darle un respiro es algo que siempre le va a venir muy bien y que, además, sirve como desconexión personal. Probablemente no haya nadie que tenga esa necesidad de tener el teléfono sin apagar.

Machacar la pantalla

Es uno de los malos hábitos con nuestro teléfono móvil más comunes. Sesiones interminables de series o de vídeos de YouTube con una dosis generosa de brillo. Hay dispositivos que no son capaces de aguantar con soltura ese ritmo y terminan dando señales de flaqueza antes de tiempo. Date un descanso cada hora de visionado, apaga la pantalla y dedícate durante un tiempo a realizar otro tipo de tareas. Dejar al móvil descansar siempre es recomendable, sobre todo aquellos días en los que hace mucho mucho calor.

Bonus track: descuidar la limpieza

Probablemente, nuestro teléfono sea el objeto, al cual le damos mayor tiempo de uso. Por tanto tanto, es más que recomendable que prestes atención a la suciedad que se va acumulando. No porque vayas a coger una infección al llevártelo a la oreja, sino porque esa suciedad puede terminar atascando el puerto de carga, algo muy habitual. También puede influir en el funcionamiento de los botones o simplemente, que te pongas a hacer fotos como un loco en el concierto de tu artista favorito y que a la hora de verlas, compruebes que todas han salido mal porque había huellas en el objetivo. Toma nota sobre cómo limpiar tu móvil bien.

Dedicar unos minutos a este objeto tan querido para reducir los malos hábitos con nuestro teléfono móvil lo único que va a conseguir es que podamos disfrutar de él durante más tiempo en buenas condiciones. Más adelante, si no decidimos a venderlo pasado un tiempo, podamos conseguir más dinero al encontrarse en buen estado.