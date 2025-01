5 consejos para no vivir tan pendiente del móvil en este 2025

Este comienzo de año puede ser el momento ideal para no estar tan pendiente del móvil. Que nos encante la tecnología no quita que debamos hacer una pausa de cuando en cuando y que no vivamos tan pendiente de estos dispositivos. Te dejo 5 consejos que funcionan para que no vivas tan atento a tu móvil.

5 trucos para que no te absorba el móvil

Toma nota, hay una diferencia notable entre vivir pendiente de nuestro móvil y estar a pique de una adicción a utilizarlo cuando realmente nos interesa de manera libre.

El primero es el más fácil de llevar a cabo, establecer momentos de tiempo sin móvil. Por ejemplo, durante la comida, desayuno o cena no se usa el teléfono. En casa debe ser una norma inquebrantable, pero tal y como te comento, es sencilla de efectuar. Por cierto, prueba a irte a la cama y apagar el teléfono, es salud.

Segundo consejo, comienza a pensar que una vida con menos móvil es posible y más divertida. Sueles acabar con el teléfono por puro aburrimiento, por inercia, por no probar otras cosas. En esos momentos puedes probar alternativas como un hobbie, un paseo, regar las plantas… lo que sea.

Notificaciones, son las que nos hacen desviar la mente y fulminan la productividad. No hay que contestar un WhatsApp al instante, no hay que mirar las redes sociales a cada instante. En este sentido, puedes aplicar herramientas de control del tiempo que pasas con ellas. Tampoco es mala idea pausar las notificaciones durante ciertos momentos del día.

Al igual que hay momentos en los que no se debe usar el móvil, lo he dicho antes, la hora de las comidas, establece espacios físicos sin móvil. No es una mala idea no llevarse el teléfono al baño, además de ser más higiénico, allí se puede ir mucho tiempo usando el dispositivo sin hacer nada.

Piensa. Sí, ¿qué uso haces del teléfono? Hay que evaluar si acabamos con él en las manos por pura inercia. Una vida con menos pantallas no es menos moderna, es más inteligente. Toma papel y lápiz y piensa el uso que le das a tu teléfono y en qué se te escapa el tiempo.

Estos 5 consejos son básicos y de sentido común. Pero, ¿estás haciendo algo de esto? El móvil es una herramienta maravillosa, y de hecho, nos encanta. Pero no podemos permitirnos que lo más preciado que tenemos, el tiempo, se. nos escape entre los dedos como los granos de arena.