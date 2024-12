¡Cuidado! La DGT no te envía multas por SMS, así intentan estafarnos

La ciberdelincuencia evoluciona cada día y hoy quiero compartir mi experiencia personal con un intento de estafa que he recibido, suplantando la identidad de la DGT. Aunque para ciertos ojos entrenados, es fácil de detectar este tipo de timo, en este caso, han replicado la web de la Dirección General de Tráfico con precisión absoluta.

La DGT no te notifica así

El SMS llegó con un tono aparentemente oficial, indicando una multa pendiente de 35€ por estacionamiento no autorizado. Un detalle revelador fue que la supuesta infracción y la notificación compartían la misma fecha (19/12/2024), algo técnicamente imposible en los procedimientos reales de la DGT. Pero hay un detalle, normalmente la sanciones por estacionamiento se realizan por parte de la policía local, así que no llegaría al usuario mediante este medio. Pero hay otro detalle, y aunque es muy particular, es bastante relevante, a la hora de escribir estas líneas yo no tengo ningún coche propiedad ni he conducido ninguno desde el año pasado.

La trampa digital

La URL incluida en el mensaje (xxxx-ece89kk8.jpx.lbn.mybluehost.me) desenmascara la estafa, siendo completamente ajena al dominio oficial de la DGT. Los estafadores han replicado meticulosamente la web oficial, incluyendo logotipos, diseño y hasta el formato de los formularios, pero el dominio fraudulento los delata inmediatamente. Sin embargo, esto es algo que no todo el mundo tiene en cuenta. Otro factor clave es que el SMS viene desde un número particular, es 674672150.

La estrategia del miedo

Los ciberdelincuentes han diseñado cuidadosamente su estrategia psicológica. El mensaje establece un plazo de solo 24 horas para realizar el pago, amenazando con un recargo del 50% y posibles consecuencias judiciales. Esta urgencia artificial busca provocar una reacción impulsiva que nos haga ignorar las señales de alarma. Las personas que caen van a pagar esa pequeña cantidad y cuando se den cuenta de que han cometido un error, probablemente no vayan a denunciar por las molestias que eso conlleva para una cifra tan baja. Un negocio redondo para los estafadores.

La realidad de las notificaciones

Es fundamental recordar que la DGT jamás notifica multas mediante SMS. Las comunicaciones oficiales siempre se realizan a través de correo postal certificado, la sede electrónica oficial o la DEV (Dirección Electrónica Vial). Cualquier otro canal debe considerarse sospechoso.

El peligro de la sofisticación

La meticulosidad de esta estafa refleja la evolución de la ciberdelincuencia. Ya no nos enfrentamos a correos mal traducidos o diseños descuidados, sino a réplicas casi perfectas que requieren mayor atención a los detalles para detectar el engaño. La clave está en mantener la calma y verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier pago. La próxima vez que recibas un mensaje similar, recuerda que la prisa nunca es buena consejera.