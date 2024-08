5 apps para iPhone que son increíblemente buenas y gratis

Si buceas por cualquier tienda de aplicaciones, la de Apple puede ser un ejemplo, encontrarás miles y miles de aplicaciones tanto gratuitas como de pago. En este artículo deseo mostrarte 5 apps gratis para iPhone que son imprescindibles. Ofrecen un nivel muy alto de funcionalidad y calidad sin tener que pagar absolutamente nada. Si todavía no las conoces o no lo has descargado, es el momento de hacerlo para que tu iPhone sea una herramienta más completa.

5 apps gratis para iPhone que me encantan

Visita a la tienda de aplicaciones de Apple y escribe el nombre de estas que te sugiero en la caja de búsqueda, recuerda que no te van a costar absolutamente nada.

Pocket, o tu lectura guardada al alcance de un toque

Ante nosotros una aplicación esencial para cualquier persona que se encuentre constantemente con artículos interesantes en internet pero no tenga tiempo para leerlos en el momento. Con Pocket, puedes guardar esos artículos, videos o páginas web y acceder a ellos cuando más te convenga, incluso sin conexión. Su diseño minimalista y su función de texto a voz hacen que la experiencia sea aún más agradable.

VSCO lleva tu fotografía al siguiente nivel

VSCO es mucho más que una simple aplicación de edición de fotos. Su comunidad de creativos y la alta calidad de sus filtros te permiten darle a tus fotos un toque profesional con facilidad. Aunque la aplicación ofrece una versión premium, la versión gratuita tiene todo lo que necesitas para mejorar tus fotos sin complicaciones. Ya te digo que no es necesario pagar de más para conseguir buenos resultados.

Ventusky, el clima visualizado como nunca antes

Con todos nosotros, una aplicación meteorológica que destaca por su visualización innovadora y detallada de los datos del tiempo. A diferencia de otras apps de meteorología, Ventusky te muestra mapas interactivos que te permiten ver con precisión las condiciones meteorológicas, desde la temperatura hasta la velocidad del viento, de una manera muy visual y en tiempo real. Es una herramienta indispensable para los amantes de la meteorología o para quienes necesitan planificar sus actividades en función del clima.

Snapseed lleva la edición de fotos a la palma de tu mano

Se trata de una app de Google de edición de fotos que combina simplicidad con potentes herramientas de edición. Cuenta con una amplia gama de filtros y opciones de ajuste manual, Snapseed permite a cualquier usuario, desde principiantes hasta de nivel más profesional, mejorar y transformar sus fotos con resultados de alta calidad. Su interfaz intuitiva facilita la edición precisa sin necesidad de conocimientos avanzados.

MyFitnessPal es tu asistente de nutrición personal

Se trata de la aplicación perfecta para aquellos que quieren llevar un control de su dieta y ejercicio. Dispone de una extensa base de datos de alimentos, la app te permite registrar fácilmente tus comidas y calcular tus necesidades calóricas diarias. Además, puedes conectar la app con otros dispositivos y aplicaciones para un seguimiento más completo de tu salud y actividad física. Su versión gratuita es suficientemente completa para ayudarte a mantener tus objetivos de salud y bienestar.

Estas apps gratis para iPhone son aquellas imprescindibles que no deben faltar en tu teléfono y que además, no te van a costar ni un céntimo. Que sean gratis no es sinónimo de que tengan carencias, al revés, son unas must have con las que siempre puedes contar para tus tareas habituales.