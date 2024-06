4 cosas útiles que no sabías que le puedes pedir a ChatGPT

La herramienta ChatGPT suele emplearse para cosas como traducir un texto, saber cómo se hace una paella o, directamente, divertirse. Pero quizás no sabías que hay gran cantidad de tareas útiles y bastante desconocidas para gran parte de los usuarios. Te cuento cuáles son4 de las tareas más interesantes que le puedes pedir a esta aplicación de inteligencia artificial.

4 utilidades curiosas de ChatGPT

Probablemente no se te habían pasado por la cabeza todas estas tareas que esta herramienta pone a tu disposición.

Configuración de dispositivos

Tanto si has cambiado de móvil, como si te has comprado una impresora, ChatGPT te puede ayudar en la configuración para que puedas comenzar a utilizarlos. Es una versión digital del famoso manual de instrucciones, recuerda que esta aplicación se comportará de manera bastante precisa si utilizas los prompts, es decir, órdenes bien definidas y claras. Es muy importante que te tomes el tiempo que haga falta para que le puedas decir a ChatGPT lo que necesitas. Ya no habrá gadget que se te resista.

Planificar unas vacaciones o una escapada

Ahora que llega el verano es el momento adecuado para que te pongas manos a la obra y le preguntes a esta herramienta sobre destinos por visitar. Una vez que lo tengas, es muy interesante que le pidas que te haga una planificación de cosas que puedes hacer en ese destino. Por ejemplo, pídele a ChatGPT que se encargue de hacer un tour de 5 días por Edimburgo, visitando los sitios más destacados y que te recomiende restaurantes económicos. Una buena manera de ahorrar tiempo, además de dolores de cabeza.

Organización de tiempo

La gestión del tiempo también es una de las tareas que ChatGPT puede hacer por ti. Dile cuáles son tus necesidades, tu tiempo disponible e incluso háblale también de tu configuración familiar. No olvides tampoco proporcionarte la información necesaria para que puedas optimizar bien tu tiempo haciendo los descansos correspondientes. Una ayuda inestimable que puede ayudarte a optimizar mucho mejor tus tareas diarias.

Ayuda con tu curriculum

Si estás buscando trabajo o deseas cambiarte a otro, es el momento de que esta herramienta revise tu currículum y lo adapte a las necesidades de esa nueva empresa a la que vas a optar. Los resultados van a sorprenderte, porque le puedes indicar que dé énfasis a tus puntos fuertes, para que así te conviertas en el candidato más idóneo.

Como puedes ver, ChatGPT es capaz de realizar gran cantidad de tareas útiles para nuestro día a día. No te limites a lo típico, sácale más provecho a partir de este momento.