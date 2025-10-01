El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha citado a declarar a tres menores víctimas de presuntos delitos contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo (Álava). La Ertzaintza tenía conocimiento del caso desde el año 2024 y el juzgado desde el mes de abril, aunque hasta ahora no han abierto diligencias.

Según las denuncias de cuatro familias de los menores que acudieron a este campamento de verano, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 9 a 15 años a los que obligaban a compartir duchas mixtas, sin tener en cuenta el sexo. Otra denuncia anterior contaba que los niños tenían que chuparle los dedos de los pies a los educadores si querían comer ese día.

La investigación de la Ertzaintza sobre lo ocurrido en este campamento de Bernedo arrancó a finales del año 2024, tras tener conocimiento de que podía haber ocurrido algo irregular «tras una conversación con las personas implicadas».

La investigación «se perdió» en el juzgado

El 30 de abril la Ertzaintza remitió al juzgado toda la información recabada. Sin embargo, el juzgado no respaldó la investigación ni abrió diligencias. No fue hasta el martes 23 de septiembre, ante las denuncias públicas por parte de las familias de las víctimas, cuando la Ertzaintza volvió a enviar el atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, criticó que el atestado policial se hubiera «quedado en un limbo» y no hubiera llegado a la Fiscalía.

Finalmente, el juzgado de Vitoria dio inicio el lunes a las diligencias previas por este caso, ordenando citar a tres menores que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar «como testigos-víctimas».

Además, el juzgado ha ordenado a la Ertzaintza que identifique a más menores afectados, además de informar a la Diputación de Guipúzcoa de sus derechos como persona perjudicada u ofendida. Esta Diputación envió a menores tutelados al campamento en años anteriores.

Ahora, por fin, el juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes.

Cuatro denuncias ante la Ertzaintza

La primera de las denuncias de niños perjudicados por el campamento de verano se interpuso en agosto por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los campamentos de Aibagar (Navarra) y en 2023 y 2024 en Bernedo.

Las otras tres denuncias se interpusieron el viernes pasado , tras salir el asunto a la luz pública, en las comisarías de Llodio, Vitoria y Deba-Urola. Todas ellas por «hechos» contra la libertad sexual cometidos supuestamente en el campamento de Bernedo.

Monitores defienden los valores ‘trans’

Por su parte, los monitores de la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea aseguran que su proyecto se basa en «valores transfeministas». Aseguran que buscan «crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos» lo que pasa por «romper estereotipos de género».

Según estos monitores, las duchas mixtas son «también una oportunidad para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberarse de la vergüenza y la sexualización» en una sociedad en la que «desnudez se asocia a sexualidad».