Zaryn Dentzel, fundador de la conocida red social Tuenti, fue secuestrado y torturado en su domicilio de Madrid por una banda de cuatro personas el 2 de noviembre de 2021 para robarle 25 millones de euros en criptomonedas. Desde entonces no había tenido apenas actividad en redes sociales hasta el pasado jueves, cuando publicó un extraño mensaje en sus stories de Instagram con motivo de su 40 cumpleaños: «40 años con este increíble regalo de vida y conciencia, no estoy en mi mejor forma ni en la peor tampoco. Este va a ser un buen año para la salud y mi curación. Lo bueno es que estoy muy feliz conmigo mismo por dentro y por fuera. Es hora de hacer algunos cambios… y estoy publicando esto para que mis verdaderos amigos me ayuden en este proceso. Tengo un plan y creo que va a salir bien. Una de estas cosas será desconectarse de las redes sociales y las noticias. Espero que éste sea uno de mis últimos mensajes».

Los ladrones, una banda de cuatro personas detenidas por la Policía española en octubre de 2022, intentaron hacerse con las claves del monedero digital de Zaryn Dentzel, donde acumulaba 25 millones de euros en criptomonedas, sin conseguirlo. Aseguraron a su víctima que actuaban por encargo. Pero el fundador de Tuenti que vivía en el barrio de Retiro se resistió y aunque fue torturado por los tres hombres y la mujer que asaltaron su domicilio, se negó a dar las claves de su monedero y acabó sufriendo el robo de varias tarjetas bancarias y relojes de lujo que guardaba en una caja fuerte.

En una posterior entrevista en un programa español de televisión Dentzel contó que los ladrones le rociaron con gas pimienta y le intentaron asfixiar, como se resistió le esposaron y comenzaron a hacerle cortes en el pecho, amenazándole con «descuartizarlo». Los cuatro autores fueron finalmente detenidos y enviados a prisión por secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones, coacciones, amenazas y estafa.

Los cuatro autores del secuestro limpiaron luego las huellas y rociaron al estadounidense y a un empleado, que estaba revisando en ese momento la caldera y también fue secuestrado, con productos de limpieza para intentar borrar sus huellas. Después salieron de la casa de uno en uno para no llamar la atención del conserje del inmueble, que no los había visto entrar, con dos maletas de la víctima. La mujer logró extraer de varios cajeros hasta 2.000 euros en efectivo con las tarjetas robadas.

Después la mujer se fue a vivir a Reino Unido, por lo que la Policía española tuvo que solicitar de sus homólogos británicos que estuviese vigilada hasta su regreso a España cuando fue detenida. Los agentes realizaron registros en viviendas de Getafe, Alcobendas, Leganés y Puente de Vallecas, donde ocultaban entre otros objetos las maletas de la víctima que habían guardado desde el asalto.

El fundador de Tuenti ha realizado estas publicaciones con el modo stories que sólo duran 24 horas y luego desaparecen por lo que se cree que el mensaje de Zaryn Dentzel podría estar destinado a despedirse de su actividad pública en Internet, ya que desde agosto de 2021 sólo había publicado dos fotografías con amigos, una el 12 de febrero y otra el 5 de mayo en celebraciones distendidas.