«Si me dices donde está el dinero no te hago pupa»: una cámara de seguridad graba el momento en el que una banda de ladrones de viviendas maniata y maltrata a una anciana octogenaria durante un robo en Cantabria. La Guardia Civil ha detenido a los cuatro atracadores que agredieron a la anciana de 82 años y le propinaron una paliza brutal a su hermano de 87 años que casi le cuesta la vida.

«¡Ay Dios mio que no tengo dinero!», grita la anciana al atracador que la ha subido a rastras hasta la planta superior de la vivienda para desvalijarla. El atracador, le dice «Dime dónde está el dinero, lo mínimo, si me dices donde está el dinero no te hago pupa ni a ti ni a tu hermano». Son los momentos de máxima angustia que sufrieron una pareja de hermanos octogenarios en su vivienda de Castro Urdiales.

Los hechos sucedieron el pasado dos de marzo, cuando la banda de atracadores provenientes de Vizcaya asaltaron el domicilio de los ancianos de 82 y 87 años.

El hombre de avanzada edad fue golpeado con violencia por los asaltantes en la planta baja de la casa, recibió numerosos golpes en la cabeza y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario donde se le intervino de urgencia. Durante la agresión, uno de los autores del robo subió maniatada a su hermana menor, de 82 años, a la primera planta de la casa donde fue conminada para que les dijera dónde guardaba el dinero. Los asaltantes consiguieron hacerse con un botín de 30.000 euros en efectivo y joyas, entre otros efectos de valor.

Los guardias de la Policía Judicial de la Comandancia de Cantabria lograron averiguar que en días previos al asalto, los autores del robo habían realizado vigilancias de la casa para obtener datos sobre las costumbres de sus moradores.

Los investigadores consiguieron identificar al líder del asalto, y averiguar que el día del robo, dos de los cuatro ladrones entraron en la casa mientras que el cabecilla y otro de los participantes se quedaron fuera vigilando y preparados para emprender la huida una vez concluido el robo.

En la última fase de las investigaciones, los guardias conocieron que los sospechosos preparaban un nuevo robo a finales de mayo en el corredor de Cantabria a Vizcaya y en un lugar próximo a los domicilios de los detenidos. Inmediatamente, los guardias detuvieron a los presuntos autores, cuatro varones de edades comprendidas entre los 18 y 35 años. En los registros, además de diferentes efectos utilizados durante el robo, se intervino un arma corta de fogueo, machetes y catanas, además de joyas y dinero.