La Policía no investiga como homicidio la muerte de un menor de 14 años por cocaína en Madrid

No ingirió «tusi». La Policía no investiga como un homicidio la muerte de un menor de 14 años en Madrid por ingesta de cocaína. La autopsia confirma que el niño murió por el consumo de una gran cantidad de cocaína y de momento los testigos han descartado que la droga se la suministraran sin su consentimiento. La familia no ha presentado aún denuncia en comisaría porque el caso lo investigan de oficio agentes de la Comisaría de Getafe.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado viernes en la localidad madrileña de Getafe. Allí, según el entorno del menor, Ryan de 14 años se había citado con unos amigos para conocer a otros menores con los que había contactado en internet.

Horas más tarde, la policía llamó desde el teléfono de su hijo para anunciarle que el menor se encontraba mal y necesitaba atención médica. Estaba en el metro de Espartales (Getafe) y minutos después sufrió una parada cardiorrespitatoria y murió.

Los amigos dijeron que fue voluntario

La Policía, que participó en las maniobras de reanimación a Ryan junto a los servicios de Emergencias, abrió diligencias para esclarecer la muerte del menor. Presuntamente, los menores que le acompañaban dijeron a los agentes que el chico había tomado cocaína de forma voluntaria.

Sin embargo, la familia del menor fallecido asegura que vio un vídeo colgado en redes sociales, en concreto en Instagram, en el que dos chicos que habían estado antes con Ryan se jactaban de haber echado dos gramos de una droga conocida como tusi en la bebida de un adolescente.

El vídeo no aparece

La familia de Ryan cree que esos dos menores se refieren al fallecido y que éste murió porque ingirió sin saberlo la droga llamada tusi que le habían echado a escondidas en la bebida durante una broma estúpida. La familia también mantiene que en el metro estaban los dos menores que le hicieron la broma mortal a Ryan y escaparon a la carrera antes de que llegara la Policía.

La autopsia de la víctima ha detectado drogas en el cuerpo del menor y confirma que la muerte de Ryan podría haberle sobrevenido por intoxicación por cocaína, pero no por tusi que es una droga de diseño que no tienen nada que ver con la cocaína.

Pero la familia cree que la Policía no está investigando lo suficiente, e insisten en que alguien ha borrado el vídeo de Instagram, aunque podría haberse borrado porque era un vídeo temporal. La Policía en cambio, no tiene constancia de que exista ese vídeo, al menos de momento.

La Policía Nacional desde luego está investigando la muerte del menor en Madrid tras ingerir cocaína, pero no lo investiga como un homicidio. De hecho, las pesquisas no las lleva ningún grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, sino los investigadores de la comisaría de Getafe.

Los agentes, para empezar, intentan reconstruir las últimas horas de vida de Ryan y los contactos que tuvo esa noche. Tienen el teléfono del menor, las cámaras de seguridad del Metro y de las zonas por las que pasaron los menores esa noche. La Policía busca a la persona que le facilitó la cocaína al menor. Un delito contra la salud pública, agravado al tratarse de venta de droga a un menor de edad.

Aunque de momento no creen que la muerte del menor en Madrid se deba a que le suministraron cocaína de forma involuntaria, los agentes todavía no descartan nada categóricamente.

Un altar improvisado en Getafe

Entretanto, los amigos de Ryan le han rendido un sentido homenaje en un parque cercano a la estación de metro de Espartales, en la que falleció. Allí, han pintado su nombre en su recuerdo, con una foto y dibujos que recuerdan el cariño que le tenían.

Un altar improvisado con globos azules y blancos, algunas cartas, velas blancas y rojas y el nombre de la víctima rodeado de corazones. La familia, descontenta con la investigación, quiere conocer más detalles del caso y que se encuentre cuanto antes a los dos presuntos conocidos que colgaron el vídeo que ellos vieron en Instagram.