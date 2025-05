La Policía encuentra una serpiente de grandes dimensiones en una vivienda de Barcelona

La Policía ha encontrado este martes una serpiente de grandes dimensiones en una vivienda ubicada en el barrio de Gracia, en Barcelona. Ha sido este mediodía cuando los Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña han recibido el aviso de socorro por parte de un ciudadano que informaba de la presencia de una «serpiente verde y amarilla» en el patio de luces de su casa.

Una vez las autoridades han llegado al lugar, han confirmado que el animal, se encontraba en «buen estado», y que se trata de una culebra verdeamarilla (Hierophis viridiflavus). Tras el rescate, la serpiente ha sido trasladada al Centro de Fauna de Torreferrussa. Este mismo centro ha determinado que la serpiente será devuelta al medio natural debido a su buen estado de salud.

🐍 Rebem l’avís d’un ciutadà per la presència d’una serp verda i groga (Hierophis viridiflavus) al celobert del seu habitatge a Barcelona. 🟢 Hi hem activat el #GECAcar per capturar-la i l’hem traslladada al #CentredeFauna de Torreferrussa @transicioeco. pic.twitter.com/2wxdWIWGXq — Agents Rurals (@agentsruralscat) May 26, 2025

No es un animal venenoso

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por países como Francia, Italia, Suiza, Eslovenia, Croacia y zonas del noreste de España, especialmente en áreas cercanas a los Pirineos. Su hábitat natural incluye zonas rocosas, matorrales mediterráneos, campos de cultivo y bordes de caminos, siempre con preferencia por lugares soleados y templados.

Se trata de una serpiente diurna y muy activa, especialmente en los meses de primavera y verano. Es ágil, rápida y buena escaladora, por lo que no es raro verla entre arbustos o piedras a plena luz del día.

Aunque por lo general es esquiva y tímida, puede volverse agresiva si se siente acorralada, llegando a morder como mecanismo de defensa. Sin embargo, no representa ningún riesgo real para el ser humano, ya que se alimenta de roedores pequeños, aves y lagartijas.

Ahora bien, este reptil no es venenoso, ya que no posee glándulas de veneno, ni colmillos especializados. Su mordedura, si bien puede ser molesta, no es tóxica y no implica peligro sanitario alguno. De hecho, es una especie beneficiosa para el control natural de roedores y otros pequeños animales.