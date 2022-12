La Policía de Rumanía detuvo este jueves por la tarde en Bucarest al exboxeador y ‘streamer’ Andrew Tate y a su hermano Tristan. Ambos ciudadanos británicos investigados por su presunta comisión de delitos como la constitución de un grupo delictivo organizado, la trata de personas y la violación. La Policía esperaba su regreso a Rumanía para detenerlos y una serie de vídeos subidos a Twitter donde Andrew intentaba «vacilar» a la activista medioambiental sueca Greta Thunberg dio con la pista a los investigadores al aparecer en un vídeo la caja de una conocida pizzería de Bucarest.

Tate le dijo a Thunberg a través de su cuenta de Twitter que tenía varios coches de alta gama que contaminaban y que iba a seguir usándolos. A partir de ese momento ambos entraron en una discusión que terminó con un vídeo de Tate pidiendo disculpas, pero en esas imágenes aparecía la caja de una conocida pizzería a domicilio en Bucarest. De ese hilo tiró la Policía rumana hasta lograr detener al ex boxeador y su hermano. La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) de Rumanía detuvo a los hermanos Tate acusados por la Fiscalía del país de haber constituido un grupo delictivo organizado con el que reclutaban, alojaban y obligaban a mujeres a crear materiales con contenido pornográfico para su posterior distribución.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022