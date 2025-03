Antonio, alias el Pelicot español, por la semejanza de su caso con el del famoso violador francés, ha salido en libertad y se encuentra en paradero desconocido mientras se acerca la fecha del juicio en el que le piden 72 años de cárcel por presuntamente sedar y violar a tres niñas menores durante años. Detenido y acusado por estos graves delitos, éste presunto violador de 62 años había cumplido dos años en prisión provisional y ha sido puesto en libertad a pesar del temor de sus familiares a que regrese.

Ellos no son los únicos que tienen miedo. El presunto violador de niñas se encuentra en paradero desconocido. No ha vuelto a su domicilio en Navalcarnero (Madrid) por temor a que la familia de las víctimas se tome la justicia por su cuenta. Las tres niñas de 7, 9 y 12 años son nietas de la pareja del Pelicot español y su padre ya acudió a las inmediaciones del juzgado el día fijado para una vista con el acusado que finalmente no se presentó.

Entretanto, la mujer del presunto violador de niñas ha finalizado los trámites de divorcio con el acusado y teme que el Pelicot español vuelva al domicilio familiar. Tras salir a la luz el caso del presunto violador con las tres niñas sedadas y agredidas sexualmente, ahora se investiga si el acusado pudo violar durante años a su mujer y a su hija. Fue ésta última la que denunció los hechos que enviaron al presunto violador a la cárcel.

Más implicados en las violaciones

Las acusaciones creen que el violador llamado el Pelicot español, al igual que su homólogo francés, drogaba a las víctimas para violarlas e invitaba a terceras personas. De hecho, un amigo de Antonio, el presunto violador de niñas, compartirá banquillo con él el día del juicio en la Audiencia Provincial.

«Había un hombre que en cuanto Antonio entraba en casa a hacernos cosas, él también entraba en la casa y nos obligaba a beber batidos con un sabor extraño que nos dejaban mareadas y no me acuerdo de más», relataron las víctimas a los psicólogos judiciales.

Ese hombre es un tal F. O. para el que la acusación particular de las víctimas solicita 12 años de cárcel por abusos sexuales. Le piden seis años por cada una de las dos niñas víctimas de este segundo agresor. Igualmente, la acusación que dirige Abogados Madrid 3.000 pide para este segundo acusado otros dos años más por los delitos de exhibicionismo. Un año de prisión por cada de las dos jóvenes que presuntamente sufrieron estos delitos a manos de F. O.

Alberto Martín, responsable de la acusación en nombre las víctimas, sospecha que en los hechos participaron más personas. No sólo porque a su juicio queda acreditada la participación de los dos hombres en las agresiones sexuales, sino que al haberse probado más de 30 violaciones y abusos sobre las víctimas, «las probabilidades de que haya más personas implicadas en los hechos aumentan de manera lógica».

La acusación particular pide 72 años de cárcel para Antonio, el Pelicot español por tres delitos de agresión sexual, otros tres de amenazas, tres delitos más de coacciones y otros tres de abusos sexuales. Para su amigo, la acusación particular pide que la Audiencia Provincial de Madrid le condene a un total de 19 años de prisión. Le acusan de tres delitos de exhibicionismo con las niñas a razón de 6 años de cárcel por cada uno, además de otro delito de abuso sexual penado con un año de prisión.