Condenan a Dominique Pelicot a 20 años de cárcel por sedar y violar a su mujer Gisèle Pelicot durante años

Ya hay sentencia en el caso de las violaciones de Mazan que ha conmocionado a Francia: Dominique Pelicot, de 73 años, ha sido declarado culpable este jueves por violación agravada, individual y en reunión y por administrar sustancias químicas a su esposa, Gisèle Pelicot. El principal acusado de los 51 violadores que se han sentado en el banquillo -otros 30 no han sido identificados- ha sido condenado a 20 años de prisión, es decir, a la pena máxima de cárcel. En conjunto, superan los 400 años de prisión.

Tras tres meses de juicio en Aviñón, las docenas de conocidos que Pelicot reclutó por Internet y él mismo, que orquestó las agresiones, han sido declarados culpables, con penas que van de los 3 a los 13 años de prisión, a excepción de uno de ellos, absuelto de violación pero condenado por agresión sexual. Para éste la Fiscalía solicitaba 4 años de cárcel.

Uno de ellos, Charly A., destaca por ser el más joven de los condenados. Tiene 30 años y violó a Gisèle Pelicot seis veces entre 2016 y 2022 en la casa de ésta, a la que acudió por primera vez cuando tenía 22 años.

Entre los acusados se encontraba también un aprendiz de Dominique Pelicot. Jean-Pierre Maréchal, de 63 años, sedaba igualmente a su pareja para abusar de ella. Utilizó ansiolíticos, como su maestro, para dejarla sin voluntad. Fue Dominique Pelicot el que le facilitó los fármacos y el que lo convenció de que aplicara su método. Jean-Pierre Maréchal declaró que su comportamiento fue resultado del trauma que padece como víctima de violación y abusos durante su infancia.

La resolución judicial también implica que el nombre de Dominique Pelicot aparezca en el registro de delincuentes sexuales, después de que los fiscales hayan dado cuenta de, al menos, 92 violaciones durante 10 años. El principal acusado no ha mostrado reacción alguna al escuchar la lectura de la sentencia por la que saldría de prisión con más de 90 años. En la sala estaban presentes también los tres hijos que víctima y agresor tienen en común, que han ido a los juzgados para apoyar a su madre.

Las vistas judiciales de estos tres meses se han celebrado a puertas abiertas a petición de la propia víctima, que quiso que el mundo pusiera cara a los violadores para que «la vergüenza cambie de bando». Gisèle Pelicot, de 71 años, declaró el pasado mes de octubre por el conocido como caso de las violaciones de Mazan como «una mujer totalmente destruida». Confesó que aún no ha podido procesar lo ocurrido, y mucho menos «entender los motivos» de los abusos a los que la sometieron y de los que se enteró hace cuatro años, cuando la Policía detuvo a Dominique Pelicot por grabar bajo las faldas de las mujeres en un supermercado y descubrió cientos de fotos y vídeos en uno de los registros. En ellas se veía a decenas de hombres violando de la mujer drogada.

Por su parte, Dominique Pelicot reconoció los hechos en su comparecencia, después de que se aplazara varias veces por su estado de salud. «Reconozco los hechos en su totalidad (…) Soy culpable de lo que hice (…) Me arrepiento y pido perdón», declaró.

Gisèle Pelicot, que ha recibido un gran apoyo por parte de la sociedad francesa, ha aprovechado esa proyección mediática para poner el foco en los violadores y hacer que «la vergüenza cambie de bando». «El violador no siempre te lo encuentras en un aparcamiento, a altas horas de la noche. También puede estar dentro de tu familia, de tus amigos (…) Cuando tomé la decisión, fui consciente de que no debía tener vergüenza. De que no podía reprocharme nada (…) No soy valiente, lo que tengo es voluntad y determinación para que la sociedad cambie».

#giselepelicot is rewriting the script on sexual shame. Rather than allow her dozens of rapists to be tried in private, she has forced them into the public spotlight so that other women might be safer in future. The shame is theirs, not hers. Gisele Pelicot is a hero. pic.twitter.com/wGqHIaY3Zu

— Jo Morgan (@EnGender_Change) September 17, 2024