Son las imágenes impactantes de la nueva batalla campal que ha enfrentado a okupas magrebíes contra subsaharianos en el edificio okupado de La Escocesa de Barcelona. La cámara captó a un grupo de okupas arrastrando a otro joven atado de pies y manos mientras le propinaban una paliza brutal. La reyerta multitudinaria se cobró tres heridos y ningún detenido.

Los vecinos del distrito de Sant Martí en Barcelona han tenido que soportar este domingo una nueva reyerta multitudinaria entre los dos grandes grupos de okupas habituales de la zona. Durante la batalla campal los vecinos llegaron a denunciar que los okupas habían arrojado a otro okupa al vacío desde una ventana. No se halló rastro de esta otra víctima.

Los dos bandos, afincados en el interior del antiguo recinto industrial de La Escocesa llevan meses batallando entre sí. Sólo durante la semana anterior se registraron dos grandes peleas, aunque la del domingo fue especialmente cruenta.

A pedradas entre decenas de okupas

La batalla campal del domingo arrancó a primera hora de la madrugada con lanzamiento de piedras y botellas entre ambos bandos de okupas, que posteriormente pasaron a agredirse con palos y barras de hierro.

La violencia de la reyerta llegó a tal extremo que, alertados por los vecinos, agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana se desplazaron hasta el lugar, incluidos efectivos de los antidisturbios de la BRIMO y ARRO.

Paliza a un okupa atado

Los vídeos grabados por los vecinos y expuestos en el digital Tot Barcelona son espeluznantes. En uno de ellos se ve como un grupo nutrido de okupas subsaharianos arrastran por el suelo a un hombre atado de pies y manos.

La víctima, de aspecto magrebí, no para de gritar pidiendo ayuda mientras sus agresores le dan patadas y puñetazos. Los okupas subsaharianos se ceban con su oponente, golpeándole también con palos, ladrillos y todo lo que encuentran a mano.

Finalmente, el enfrentamiento se saldó con tres heridos y ninguno de los okupas detenido.