Muere un montañero madrileño de 53 años al despeñarse en el Pirineo en plena ola de frío y nieve

El cuerpo sin vida de un montañero madrileño de 53 años ha sido encontrado este domingo 23 de noviembre en el Pirineo aragonés. El hombre había desaparecido el sábado 22 de noviembre. Su familia dio la voz de alarma después de que no contestase su teléfono móvil. El cuerpo sin vida ha sido rescatado este domingo 23 de noviembre. El montañero perdió la vida tras una caída mientras realizaba una ascensión. Las labores de rescate se han dificultado debido al mal tiempo de este fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

Alerta y activación del rescate

La llamada de la familia llegó a la sala de emergencias 112 SOS Aragón a las 17:50 horas del sábado, informando que el montañero había iniciado una ruta desde Villanúa (Huesca) con destino a la localidad de Collarada. Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Jaca. Cuatro agentes especializados, junto con un perro adiestrado en búsqueda de personas, se desplazaron hacia la zona para iniciar la búsqueda.

Condiciones extremas y dificultades del rescate

La operación de rescate se desarrolló en condiciones extremadamente difíciles. Durante la noche se registraron rachas de viento muy fuertes, frío intenso y nieve acumulada, lo que complicó la localización del montañero.

Tras varias horas de búsqueda, a las 00:30 horas del domingo, los agentes localizaron el cuerpo del hombre, que presentaba indicios de una caída por una pendiente pronunciada.

El rescate del cadáver se ha completado finalmente este domingo a las 7:30 horas, asegurando que fuera trasladado con todas las medidas de seguridad y respetando el protocolo en estos casos.

Incidentes en el Pirineo aragonés en el fin de semana

El fin de semana no solo estuvo marcado por esta tragedia. Se registraron al menos tres rescates adicionales en la zona:

Posible infarto en Llanos del Hospital (Huesca): un hombre de 54 años, vecino de Vilanova del Vallés (Barcelona), fue evacuado en helicóptero tras perder brevemente el conocimiento durante una ruta a 500 metros del parquin de Llanos del Hospital.

(Huesca): un hombre de 54 años, vecino de Vilanova del Vallés (Barcelona), fue evacuado en helicóptero tras perder brevemente el conocimiento durante una ruta a 500 metros del parquin de Llanos del Hospital. Esguince en Riglos (Huesca): una senderista francesa de 71 años fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca con un esguince de tobillo tras tropezar en la ruta circular del Camino del Cielo.

(Huesca): una senderista francesa de 71 años fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca con un esguince de tobillo tras tropezar en la ruta circular del Camino del Cielo. Desorientación en Piedrafita de Jaca (Huesca): el pasado martes 18 de noviembre, un hombre de 50 años y una mujer de 49, ambos vecinos de Jaca, fueron rescatados tras perderse en la zona del Bosque del Betato.

Recomendaciones y precauciones en montaña

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución al realizar actividades de montaña, especialmente durante el otoño e invierno, cuando las condiciones meteorológicas pueden complicar cualquier desplazamiento. Se recomienda: